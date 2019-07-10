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獐子島涉嫌財務造假 董事長吳厚剛終身市場禁入

2019-07-10 21:07聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸證監會經過17個月的調查，對獐子島集團公司涉嫌資訊披露違法違規，且因涉嫌財務造假等原因，對獐子島董事長吳厚剛採取終身市場禁入措施。

7月10日晚間，獐子島公告稱，7月9日收到證監會的行政處罰及市場禁入事先告知書。

告知書指出，經查明，獐子島及吳厚剛等人涉嫌違法的事實包括：涉嫌財務造假，內部控制存在重大缺陷，披露的2016年度、2017年度報告涉嫌虛假記載，以及涉嫌未及時披露其他資訊。

證監會決定對獐子島公司給予警告，並處以人民幣60萬元罰款，對吳厚剛採取終身市場禁入措施。在禁入期間內，除不得繼續在原機構從事證券業務或者擔任原上市公司、非上市公眾公司董事、監事、高級管理人員職務外，也不得在其他任何機構中從事證券業務或者擔任其他上市公司、非上市公眾公司董事、監事、高級管理人員職務。

澎湃新聞報導，在大陸證券市場有「水產第一股」獐子島，在上個世紀70年代，有著「海上大寨」的稱號。吳厚剛開始推進「底播養殖」技術取代傳統的「浮筏吊籠養殖」將海產品從「圈養」轉變為「放牧」。

在新養殖、新模式的影響下，2000年獐子島鎮總收入達到6.79億元，純收益2.1億元，人均收入超過萬元。2006年9月28日，獐子島漁業在深圳交易所掛牌上市。

上市第一天，獐子島以人民幣60.89元的開盤價，成為當時1341家上市公司中的第二高價股票。此後股價持續攀升，到2008年1月創下151.23元的紀錄，成為滬深兩市的股王，也是中國農業第一個百元股。

自2014年起至2019年，獐子島所養殖深海扇貝頻頻受災。值得注意的是，獐子島董事長吳厚剛還對外稱「獐子島用代價換來了對風險的認知和敬畏，並且識別了這片海」。

2014年10月，獐子島公告稱，2011年與2012年的底播海域蝦夷扇貝，因受冷水團異動導致的自然災害影響近乎絕收，獐子島集團因此巨虧8.12億元。這一事件被股民稱為「扇貝跑路」。

2019年第1季，獐子島再上演「扇貝跑路」，集團虧損4314萬元，理由依然是「底播蝦夷扇貝受災」。

截至今年第1季度末，獐子島資產總額35.37億元，負債總額31.46億元，資產負債率為88.93%。

獐子島董事長吳厚剛被大陸證監會處以終身市場禁入。（本報系資料庫）
獐子島董事長吳厚剛被大陸證監會處以終身市場禁入。（本報系資料庫）
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