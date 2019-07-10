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永豐金證券辦兒童敏捷理財夏令營 培養理財力和行動力

2019-07-10 12:54經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

永豐金證券深耕理財教育向下札根，攜手世新大學打造「2019兒童敏捷理財夏令營」，永豐金證券總經理江偉源表示，結合產學專業，將基礎理財知識以淺顯易懂而且有趣的活動方式散播在小朋友的心中與行為落實，培養良好的理財習慣，希望理財能力在童年就啟蒙，現在擁有歡樂結合知識的豐富暑假，未來能享有美好的「豐富人生」。

永豐金證券今年以「豐富人生」為主軸規劃系列客戶關懷活動，上半年推動食在安心及陽光活力翻轉老化講座獲得熱烈回響，第三季由兒童理財夏令營登場，與世新大學財務金融學系攜手合作，夏令營為期三天，吸引48位國小三年級至六年級的小朋友參加，並贊助六位弱勢家庭兒童，希望發揮企業與大學社會責任的影響力，為理財教育種下滋養的幼苗。

營隊的課程內容以建立孩子們的夢想樹，認識職涯規劃為起點。利用當紅的心智圖、文字雲探索圖像式溝通，打造資料視覺化素養（Data Visualization Literacy, DVL），建立理財價值觀，學習數位理財App記帳工具，開口說財金英文，到刺激的理財闖關遊戲；師資陣容邀請到

資深財經主持人夏韻芬、世新大學財金系和數位多媒體教授群、以及永豐金證券的講師群，透過授課、遊戲、金融機構參訪等課程，培養兒童理財力與行動力。

永豐金證券由負責理專訓練的專業講師群帶領營隊小朋友實地認識證券公司，並學習初步股票交易，模擬看盤，小朋友在充滿新奇的探索中了解到股價會漲跌的投資知識。江偉源表示，學習投資理財一生受用，希望藉由夏令營的活動，讓理財觀念札根孩子們的心中。

江偉源表示，永豐金證券財富管理發展成果獲得許多專業評鑑的肯定，在營運上積極打造成為具財富管理特色的數位科技品牌券商，並以企業永續願景在今年啟動「豐富人生」計劃，第3季緊接著還有熱門的樂活退休主題，與客戶共同打造美好的豐富人生。

永豐金證券總經理江偉源（後排中）帶領團隊與世新大學舉辦「2019兒童敏捷理財夏令...
永豐金證券總經理江偉源（後排中）帶領團隊與世新大學舉辦「2019兒童敏捷理財夏令營」，推動理財教育從小札根啟蒙。 左起：永豐金證券通路事業處副處長黃烽旗、處長李鴻源、總經理江偉源、世新大學財金系副教授郭逎鋒、永豐金證券整合行銷部經理林佳穎 圖／永豐金證券提供
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