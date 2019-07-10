到銀行買保單 留意四大重點

2019-07-10 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



民眾到銀行買保單做投資理財愈來愈普遍，金管會提醒民眾在銀行買保險商品時，要注意投資型保單沒有保本功能、避免借錢來買保單及外幣保單的匯率風險等。

金管會表示，銀行通路已成為銷售保險商品重要通路之一，目前銀行銷售保險商品，均應依規定在營業場所明確標示是辦理保險代理或經紀業務，業務員（理專）應在招攬保險商品時出示保險業務員登錄證，讓民眾明確知悉所購買的商品是保險商品。

金管會並提醒消費者，在銀行通路購買保險商品時應注意相關事項。

包括第一、購買投資型保險商品時，因投資績效由要保人自負盈虧，並無保證獲利或保本功能，消費者在投保前，務必詳細瞭解商品費用內容及投資風險，保留商品說明書及相關招攬文件。

二、應審慎評估自身風險承擔能力，避免以融資方式購買保單。

三、購買外幣保單時，因外幣保單的保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付的幣別皆為外幣，因此，消費者購買這類保單時，應特別注意匯率風險。

四、購買保險時，要保人就要保書的內容及財務狀況等，需詳實填寫，且收費地址務必填寫保戶可即時收受郵件的地址，以確保要保人能收到保險公司寄送與保險契約權益相關的重要通知。

金管會表示，消費者可透過各保險公司及產、壽險公會網頁查詢保險商品類型及購買通路等資訊，如需進一步瞭解特定商品的保單條款內容及簡易費率資料，也可在保發中心的保險商品資料庫查詢，藉由瞭解各公司提供保險商品內容概況，以規劃適合的保險需求。