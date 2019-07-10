活化資產不缺現金 「凱基快e貸」股票借款免賣股

2019-07-10 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



所得稅申報剛結束，緊接著又是暑假出國旅遊旺季，投資人一時之間可能會發生短期的資金需求，凱基證券表示，可利用股票借款的服務，活化資產，輕鬆變現。凱基證券「凱基快e貸」股票借款利用台股庫存股票為擔保，透過線上快速審核及撥款功能，免賣股即可取得資金還照領股息，對於需要資金，但想賺股息又不想變賣股票的投資人是雙贏的選擇。

凱基證券「凱基快e貸」現正舉辦優利活動，利率比信貸更划算，更具有申辦簡便、小額可借、免開辦費及按日計息隨借隨還等特性，相當符合投資人靈活資金運用的需求。

不限用途款項借貸是券商提供一個資金活化周轉的服務，投資人可以運用手上的股票，直接向證券公司貸款，就不必在急需用錢的時候變賣股票，讓投資與理財可以同時兼顧。凱基證券表示以「凱基快e貸」股票借款為例，由於擔保品是投資人自身在證券商的股票，核貸時間短，效率相對於其他借款管道迅速許多，且免收開辦費，可降低借貸成本。

現在投資人都非常重視隱私及案件處理效率，凱基證券表示，「凱基快e貸」提供數位化服務，從線上開戶到實際動撥借款，皆可以在線上執行，不用出門且24小時受理申辦。