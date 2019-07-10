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本業表現佳 台產上半年稅前盈餘4.34億元、年增1.6%

2019-07-10 00:31經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

上市公司臺灣產物保險9日公布獲利自結數，今年前六月稅前盈餘4.34 億元、年增1.6%，累計每股稅前盈餘為1.2元。

臺灣產物保險財務部協理黃志傑表示，台產上半年投資利益1.97億元，較去年同期減少3,000萬元，主因現金股利月份落點變動，去年很多落在6、7月，今年變成落在7、8月。

而受到現金股利落點影響，台產6月稅前盈餘0.75億元，較去年同期0.93億元，減少1,800萬元。

黃志傑說，台產每年現金股利收入大約1.2億至1.3億元，今年也是這樣，雖然持股內容有所變化，但現金股利設定的目標差不多。

產險公司的稅前盈餘由投資利益與核保利潤所構成，核保利潤指保險本業的獲利情況。

台產上半年核保利潤2.36億元，較去年同期2億元要好，主因車險業務的損失率控制得宜，另外，公司整體費用也有所控制。

黃志傑解釋，台產去年下半年體認到車險業務的損率走高，針對車險進行損防控管，承做的業務也有所篩選。損率偏高的案子，一個一個檢視，在核保與理賠方面，花了很多精神。

公司費用方面，主因收費績效改善，提列的呆帳費用減少。產險公司沒收進來的保費，按規定要提列呆帳，時間越久，須提列的比率越高。

黃志傑說，台產花了很多精神追保費，今年6月底的呆帳提列餘額，相較去年12月底，減少2,000萬元。

他表示，希望影響核保利潤的兩大因素，車險損率控制、呆帳控管，下半年能持續有好的表現。

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