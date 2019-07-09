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任系統性銀行看齊星港 李長庚建議金管會開放這二項

2019-07-09 21:32經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰金被選為大到不能倒的國內系統性重要金融機構，國泰金總座李長庚今（9）日說，「對外感到光榮，對內則戰戰兢兢」。為名實相符他希望盡力擴大規模，但也期許金管會在消費性貸款要求與企金採平衡法資本計提二方面能給予跟星港銀行相同的放寬。

李長庚今日參加理財界最高榮譽國際證照CFP的授證典禮。他說，有政府認證客戶信賴度會提高，但一方面資本要求比人家高時要更戒慎恐懼，包括經營要更有效率包括前中後台的整合等等。

至於台灣前五大銀行，加總起來市占率才36%，相較新加坡、香港是非常低，但被要求相同資本標準，是否影響競爭力？是否希望金管會給予什麼紅蘿蔔協助？李長庚說，我國消費性貸款比星港要求嚴格，企金貸款方面，很多銀行已採內部平衡法，台灣還在標準法資計提等，希望金管會有機會能考慮改變，起碼讓台灣銀行走入國際時，可以跟其他國家銀行同一起跑點，承作業務上才有辦法競爭。

至於外界關心的增資計畫，他說人壽去年底資本適足率已有292%，今年上半年更高，目前已經達標，而銀行只差一點點，一方面獲利有成長，一方面只要調整一些指標就可以達成。當然如果要有更高標準要求多增加一些資本，約7、8月左右才會有進一步的討論。

另外被問到台商回流商機，李長庚說其實不只回台，台商轉向東南亞的動作更大。目前國泰在東南亞的據點，每天都有台商在詢問，有些想增加生產據點、生產線擴大或因應訂單增加希望融資額度變大等，需要廠房土地，以及更多的融資。

李長庚說，中美貿易戰後整個供應鍊的調整非常大，分散化走向當地生產是未來趨勢，不管是從中國大陸回台或是到東南亞，甚至台商到東南亞的動作比回台還要大，尤其是越南與印尼。

國泰世華銀在越南有30個據點，目前當地員工人力相對吃緊辛苦一點，若熱況繼續，可能也必需增加人手因應。但因為資本適足率還足夠，因此並沒有增資的打算。貿融需求明顯增加，而且不只是越南，像是印尼也非常熱門，菲律賓、柬埔寨也都有升溫的情況。李長庚也預期，這波台商熱潮有助於提升國泰世華銀在東南亞海外獲利。

東南亞國泰金長庚
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