李長庚：五到十年內 機器人理財難以取代理專

2019-07-09 20:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰金總經理李長庚今（9）日參加理財界最高榮譽國際證照CFP的授證典禮，他表示，「可見的未來五年、十年是看不到機器人理財取代理專」的趨勢，但看到比較多的機會是「人機協作」的可能性變大。

李長庚同時身兼台灣國際理財顧問認證機構FTAT協會理事長，今天舉行CFP與AFP證照授證典禮，他同時邀請中華機器人協會理事長陳志彥演說，他表示機器人理財業務在全球發展迅速，美國目前透過機器人理財服務所管理的總資金高達7,500億美元，預期明年總管理資產將超過上兆美元，未來5年保持每年18.7%的成長。

同時一般人直覺認為能接受機器人理財的一定是年輕族群且金額一定很少，不過陳志彥分享在美國平均每位客戶交給機器人管理的資金已差不多到300萬台幣門檻，金融機構也擔心，機器人理財服務是否降低理財人員的需求？陳志彥很有信心地說，國外實務經驗對理財人員的需求反而不減反增。

李長庚說，他個人並不擔心機器人取代理專這件事，但是長遠來說，不敢講還很難說，因為機器人發展得太快，至少可見的五到十年，理專不會被取代，人機協作倒是蠻大的機會。

李長庚說，理專要懂得原理與善用廣泛的機器人工具，例如機器人可在選股上協助，讓理專本身服務客人上有更多的工具可以使用，這是非常好的事情。至於理專如何跟機器人協作？李長庚進一步解釋，最起碼理專要學會相關系統平台，要懂得如何運用機器人，例如資產配置平台有好的機器人，使用它幫助不同客戶找到好的解決方法與資產配置，再利用本身的專業跟客戶互動，在人機協作下把客戶的資產配置做到最好。