金管會：法巴與德意志證券 二家都聲明不撤台

2019-07-09 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



德意志證券。 路透 分享 facebook

台灣外資圈近來不平靜，繼法銀巴黎證券才剛裁撤台灣研究部，外資圈又傳出德意志證券也響應集團政策裁撤在台人員，金管會證期局副局長張振山今（9）晚表示，經主動了解後，二家公司說明目前無相關撤台計畫，只是裁撤研究部門及旗下員工各2名。

德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）宣布，打算裁減1.8萬名員工，計劃大幅削減歐洲以外的證券交易、設置新部門處理銀行服務業務及處理不良資產，重組銀行高層和削減資產負債表等，這讓金融圈傳出德意志在台灣設立的據點德意志證券公司將配合總部裁員。

金融監督管理委員會證期局官員回應，今天已有主動了解台灣的德意志證券是否有裁員計畫，但該公司回覆說明，目前無相關計畫。金管會證期局官員強調，如果證券商要裁員，依照規定必須事先向主管機關金管會報告及說明，目前德意志證券並沒有向金管會提出，後續將持續掌握與追蹤。

張振山說，據了解，德意志證券與外傳法國巴黎證券均只裁撤台灣研究部門，是同樣的狀況，且二家員工各有20人，這次裁掉二個研究部門各2位員工，等於2家外資裁掉4名員工，除了法巴是將研究部門委外給晨星外，德意志則理由不明確，只說是配合國際組織調整，裁撤研究部門後，剩下的都是業務人員。

台灣外資券商自2016年開始陸續傳出撤台的消息，包括2016年巴克萊資本證券子公司、2017年則有 香港聯昌證券台灣分公司，截至目前為止在台灣營運的外資券商尚有7家子公司與7家分公司。除了法巴與德意志證券外，子公司包括美林證券、台灣摩根士丹利、花旗環球、摩根大通、大和國泰、香港上海匯豐證券；分公司方面還有美商高盛亞洲、港商野村、港商法興、新加坡商瑞銀、瑞士信貸銀行台北證券分公司及港商麥格理。