大利多！金管會放寬銀行自行買賣債券限額將有助衝獲利

2019-07-09 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（9）日公布大幅放寬銀行自行買賣債券業務限額，對銀行將是一大利多，有助增加獲利外，也可滿足國內壽險業、大型科技業等上市櫃公司上兆元的投資需求。

根據金管會了解，目前對這項業務比較積極的銀行，包括中信、台北富邦、國泰世華及兆豐銀行等。

國內專業機構投資人這項投資需求非常大，單以保險業為例，國外投資就高達17兆元，其中有不少就是投資國外債券等固定收益商品，業者初估，這項業務的投資需求至少上兆元。

金管會銀行局主秘童政彰表示，相關法規修正已預告完成，最快今天就可發布上路，將銀行及國際金融業務分行（OBU）因自行買賣債券，持有不涉及股權及非因承銷取得「單一債券」的限額，由現行「指撥營運資金20%」，修正為「銀行核算基數（銀行淨值扣除轉投資）10%」。

童政彰說，指撥營運資金的金額都非常小，約10到20億元，水位相當低，改以銀行淨值10%來控管，增加的金額非常大。

目前同一家公司債，大約只能買1.6億元到4億元左右，放寬後，可買150億元到300億元。

據了解，目前保險業等金融業，以及大型上市櫃公司投資國外債券等固定收益商品，多是跑到香港、新加坡、倫敦等國外買，或透過外國金融機構投資。

業者表示，現行規定下買同一家公司發的債券限額只有幾億元，國內銀行做起來綁手綁腳，根本無法滿足保險業等機構法人需求。限制放寬後，國內銀行可以買賣債券的業務量擴大，保險業等機構法人，就不必跑到國外，可直接找國內銀行做。