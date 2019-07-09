債市投資人好樂…央行沒降息 10年公債殖利率卻跌翻天

2019-07-09 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台灣公債殖利率逼近歷史新低。圖／路透 分享 facebook

台灣公債殖利率逼近歷史新低，但國銀頭寸充裕、缺乏資金去化管道，即使投資公債，報酬率已低於「成本價」，還是得閉著眼睛買，因為現在不買，萬一以後債券殖利率持續破底，屆時可就後悔莫及。

「老百姓到銀行存1年定儲，利率還有1%以上，10年期公債只有0.6251%，銀行吸收存款後投資10年債，其實不划算」，券商主管說。

央行利率「連12凍」，台債殖利率卻受到美債殖利率牽動、籌碼稀少因素持續溜滑梯，10年公債殖利率今（9）日下跌0.95個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），收在0.6435%，距離三年前締造的歷史最低紀錄0.6251%，僅剩下1.84個基本點。

10年債殖利率在2016年8月19日盤中跌至0.6251%，為歷史低點，當時為央行降息循環的末端。反觀今年以來，央行貼放利率文風不動，公債殖利率仍跌翻天，除了跟隨國際債市走多外，台灣資金多、籌碼少，過多資金追逐過少籌碼，也是價格居高不下、殖利率跌跌不休的主因。

債券交易員說，今日債市交易清淡，主要是觀望美國聯準會主席鮑爾國會聽證內容。即使如此，10年債殖利率還是微幅下跌，並收在0.6435%低點。

展望後市，市場預期，聯準會7月底降息箭在弦上，但市場仍將從鮑爾的國會聽證證詞裡尋找進一步的線索。儘管交易商不願意追價，但台債行情仍將跟隨美債波動，近日內10年債殖利率就有挑戰歷史新低的機會。

債券殖利率下跌，等於價格大漲，早已握有大量債券的投資人，是這波美國降息風潮下的最大受益者。