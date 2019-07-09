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放話entree加料空服員 郭芷嫣決定出面又爽約警方

Visa掃碼行動支付正式上路 綁定支付卡即可開通

2019-07-09 18:45聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

在政府機關、銀行夥伴、數位錢包以及特色商戶的密切合作下，Visa宣布，Visa國際通用QR Code掃碼行動支付正式上路，全台灣近37%的Visa信用卡與Visa金融卡持卡人，僅需在錢包中綁定支付卡即可開通此服務，與現行Visa交易有同等的安全性與便利性。

Visa表示，Visa掃碼支付已串連十大錢包括台灣行動支付錢包、台新銀行卡得利、永豐銀行豐錢包、渣打銀行行動銀行等行動支付。包括台北魚市、花市、鳳凰旅行社、志英計程車隊、西門町商圈、永康街等美食餐飲、交通出遊、傳統市場、旅遊休閒等消費場域，都可以輕鬆pay。

根據Visa「2019消費者支付調查」，台灣消費者每周至少一次在小型商家消費，但9成以上的小型商家僅收現金，高達44%受訪者希望未來這些傳統消費場域可接受數位支付。未使用過掃碼支付的民眾較想進行掃碼支付體驗的消費場域為便利商店、帳單支付、量販店/超市、速食店/快餐店與咖啡店/小餐館。

近半數(49%)台灣消費者已使用過掃碼支付，超越香港(28%)以及澳門(10%)；至於尚未使用過的民眾(51%)，其中也有高達74%的消費者認識掃碼支付，超過半數(51%)的受訪者表示有興趣嘗試，顯示掃碼支付在台灣極具發展潛力。

Visa台灣區總經理麻少華表示，掃碼支付具備促進行動支付普及的潛力，對於商家來說，不需傳統POS機，建置簡單且成本低，商家只要張貼一張QR Code貼紙即可加入，可讓掃碼支付在小型商家扮演取代傳統現金支付的重要角色。

行動支付使用率的提升也為台灣帶來有意義的經濟成長，據統計，2011年至2015年，台灣GDP因電子支付增加超過19億美元，約新台幣590億元。

在南美咖啡，Visa攜手合作金庫銀行推廣「EMV國際通用掃碼支付」服務。圖／Vi...
在南美咖啡，Visa攜手合作金庫銀行推廣「EMV國際通用掃碼支付」服務。圖／Visa提供
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Visa攜手永豐銀行推廣「EMV國際通用掃碼支付」服務，消費者透過QR Code...
Visa攜手永豐銀行推廣「EMV國際通用掃碼支付」服務，消費者透過QR Code掃碼支付鳳凰旅行社訂購單。圖／Visa提供
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Visa行動支付
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