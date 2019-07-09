國際財顧證照夯 李長庚：希望二年內CFP密度追上韓國

2019-07-09 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



台灣理財顧問認證協會FPAT今（9）日舉行專業CFP與AFP授證典禮，台灣已有2,100人取得國際級CFP專業財顧證照，身兼協會理事長的國泰金總經理李長庚期許，希望二年內CFP占人口密度追上韓國！

李長庚說，金融業發達地區，通常CFP持證人占總人口密度愈高。亞洲最高的香港人口僅749萬人，但CFP持證密度9.2倍於台灣，新加坡CFP雖僅963人，但密度已2.5倍於台灣，韓國密度是1.2倍於台灣，希望未來二年台灣能追過韓國的CFP人口密度，截至今年上半年累計2,100人計算，目前CFP人口密度僅不到萬分之1。

李長庚解釋，是因為台灣起步比較晚，2003年才開始加入，起碼過去二、三年台灣已過了製造業為主的時代，很多資產需要好好打理，資金不斷外流，缺乏好的把關與增值的金融服務，財富累積與老年化來臨，政府也愈來愈重視理財平台建置，民眾需要有國際級證照顧協助做好財產配置，「現在正是對的時機」。

李長庚也說，國內有愈來愈多金融機構重視CFP證照，銀行如中國信託、國泰、兆豐、華南、台新銀等都有超過百位CFP。保險業中則有國壽、新壽也都逾百位專業CFP財顧。其中以國泰人壽擁有314位CFP居各機構之冠，加計銀行投信的話，國泰金合計461位亦是金控之冠。銀行業則是中信銀156人居冠。

全球26國已有超過18萬人持有CFP國際金融專業證照，去年全世界增加5787餘人，不只是台灣，全球金融機構都愈來愈重視專業人才，FPAT目標2025年以前全球希望能達到25萬人，台灣今年截至6月總數亦已超過2,100位專業人才已取得CFP證照，年年成長人數達3位數上，是一個新的里程碑。今年上半年新科CFP人數276人，創下2003年開始以來人數最多一次。2019年上半年新科CFP、AFP持證人的平均年齡為40.5歲，女性145人、男性131人，依舊是女高於男。

CFP全名是CERTIFIED FINANCIAL PLANNER，「國際認證高級理財規畫顧問」，為國際間理財規畫業界最高的榮耀。針對客戶個人生涯規劃需求，為客戶量身訂做專屬的資產配置及完整的理財規劃服務，而並非傳統單一商品的銷售而已，AFP（Associate Financial Planner）理財規畫顧問，取得AFP認證後即得與大陸進行AFP跨區換證。