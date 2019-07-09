聯準會如何作出降息決定？美盛：發生兩情況會降息

2019-07-09 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾桂香 ╱即時報導



市場對美國聯準會（Fed)降息，期待越來越殷切，美盛西方資產管理投資組合經理及研究分析師 John Bellows表示，發生以下兩種情況，聯準會將有不得不降息的壓力。

1.、當短期問題取代短期樂觀情緒時，聯準會才有可能降息

Fed主度鮑爾之前表明聯準會對短期前景感到樂觀，Fed似乎不會純粹由於關注長期經濟前景而降息。因此，短期前景必須惡化，才能夠促使聯準會降息。

中美貿易爭議仍未解決，使美國經濟成長的風險升溫。先前美盛認為增加中國大陸進口至美國的商品關稅，不會引發通膨憂慮，因為關稅造成的通膨上升，只是短暫現象。

不過，加重進口商品關稅將削弱需求，並威脅商業信心和金融狀況。整體來說，貿易相關的下行風險將抵銷通膨上升帶來的短暫利多因素。

值得注意的是，貿易衝突前景仍然非常不明朗，不難想像如果未來六個月陸續公布連串表現遜色的數據，又或是貿易談判再遇挫折，聯準會的短期樂觀情緒將有所動搖。一旦出現這個情況，當局將履行職責，採取降息等必要行動來支持經濟復甦。

2、聯準會持續關注長期前景，透過降息以支持通膨

到聯準會對長期前景表示關注，例如聯準會的策略檢討及研討會（Fed Listens event）最終會

使聯準會採納平均通膨目標（AIT）策略。在這項新策略下，聯準會須明確以高於2%的通膨率作為經濟擴張時期的目標，彌補經濟衰退時期通膨率低於2%的影響。

在新的AIT策略下，降息機會大於升息；目前核心通膨約為1.6%，若要使聯準會升息，核心通膨須升，經濟擴張時期的平均通膨目標約為2.3%，但這個情況目前與現況相距甚遠。

雖然外界無法全然得知要Fed降息，實際通膨水平應該到那裡，但目前的通膨率比較接近降息水平，而不是接近支持升息的2.3%水平。

由此推論，聯準會的態度比較接近降息以支持通膨，多於透過升息來控制通膨。

當然，市場已經反映降息的預期，並且認為利率將繼續下調，雖然市場可能先行消化這個預測，因為現在的市場價格反映投資者預期通膨表現及經濟增長情況相當遜色。

儘管如此，寬鬆的貨幣政策顯然為殖利率帶來不對稱的下行風險，雖然市場可能略為先行一步，但看待風險方向正確。