瞄準「月配息」 這家投信債券ETF八連發

2019-07-09 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



中國信託投信今（9）日舉行基金募集記者會，預計7月15日起，募集「中信美國市政債」（00847B）、「中信EM主權債0-5」、「中信新興亞洲美元債」三檔債券ETF；而針對未來旗下有多達八檔債券ETF，中信投信也介紹相關基金藏有「玄機」，投資人可自行搭配ETF配息頻率，打造出「月配息」組合。

中國信託多元入息債券ETF傘型基金經理人張勝原表示，中信將募集的三檔債券ETF，融合市場需求和創新元素，以中信美國市政債來說，將是亞洲第1檔投資市政債的債券ETF，主要為美國紐約州等州政府發行的市政債，除了成分債全為投資等級，並有優於美國公債的收益率。

中信EM主權債0-5因應債市利率倒掛，短債殖利率已與長債相當，利率風險更低，為國內少數訴求短期新興債、現金停泊需求的債券ETF；中信新興亞洲美元債則為國內第1、亞洲第2的亞洲美元債ETF，瞄準更高收益的亞洲債券，年化收益率介於4~4.5%。

張勝原指出，該三檔債券ETF募集後，中信旗下將有八檔債券ETF，除了配息選擇更多，投資人也能靈活搭配八檔ETF的配息頻率，透過錯開季配息與半年配息時間，打造出「月配息」組合。

他進一步說明，中信債券ETF大致分三類，第一類是公債相關，包括中信美國公債20年、中信美國市政債、中信中國債7-10、及中信中國美元IG債（美元計價大陸債），除大陸債半年配一次，收益評價時間訂1、7月，其餘三檔均為1、4、7、10月。

第二類是投資等級債，包括中信高評級公司債、中信優先順位金融債，評價時間均2、5、8、10月，第三類則是新興債，包括中信EM主權債0-5、中信新興美元債，均為3、6、9、12月評價。

張勝原表示，法定ETF評價後，公告每受益權單位配發金額，必須在45個營業日內配出收益。因此根據上述時程，投資人可推算約評價後一個月除息，二個月後拿到配息。

目前市面上，訴求可組合出「月配息」的債券ETF組合，為元大投信旗下10年以上美元投資級銀行債、醫療債及公共事業電能債等三檔產業債ETF；而中信投信今年切入債券ETF市場，便考量到月配息需求，特別規劃出三類、三種配息頻率的債券ETF產品線。

張勝原指出，該設計的特色是投資人可任選三類中的任一檔債券ETF，建立出的月配息組合，能分散到公債、投資級債、新興債等不同券種，長期表現優於單一債券；投資人選擇也相對多。