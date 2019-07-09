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北市年度住宅補貼 7月22日至8月30日受理申請

2019-07-09 15:39經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北市政府都市發展局表示，配合內政部辦理今年度住宅補貼，將於7月22日開辦，受理申請至8月30日止，符合資格的民眾請於受理期間提出申請。

今年度內政部提供台北市市民申辦住宅補貼的計畫戶數分別為：租金補貼1萬戶、購置住宅貸款利息補貼351戶及修繕住宅貸款利息補貼123戶。

都發局表示，台北市政府為照顧需要居住協助的市民，特別針對租金補貼予以分級加碼，只要台北市民符合內政部租金補貼規定且評點分數在0分以上，皆可獲得補貼金額，並視核定戶家庭所得及家庭成員人數條件，補貼額度為3,000元至11,000元不等，補貼戶數不受內政部計畫戶數限制，期減輕市民租屋負擔。

今年租金補貼申請條件除家庭成員均無自有住宅外，對於申請人家庭成員所得及財產仍有一定限制，設籍於台北市的租金補貼申請人家庭年所得須低於134萬元且每人每月平均所得須低於58,030元，另外，申請家戶平均每人動產（存款、股票等）額度需低於15萬元、家庭不動產限額（土地、房屋等）現值總額需低於876萬元。

此外，如於2015年12月24日前承租非合法建物（如頂樓加蓋）的住宅迄今，且具備住宅法第4條經濟或社會弱勢者身分亦可提出申請。

只是非合法建物之租金補貼僅能申請一次（2018年度前以承租非合法住宅申請租金補貼者，2019年度起不得再以非合法住宅提出租金補貼申請），希望透過租金補貼方式，鼓勵弱勢家庭改善居住環境，移居至合法房屋，提升生活品質。

都市發展局提醒，欲申請2019年度住宅補貼的民眾，可於受理期間填妥申請書及檢附相關文件以掛號郵寄或親至都市發展局中區辦公室申請（地址：台北市中山區南京東路三段168號18樓；現場收件時間為周一至周五上午9時至下午4時；申請書件以掛號郵件寄送者，其申請日之認定以郵戳為憑）。

另外，為簡政便民避免親自送件之民眾舟車勞頓，亦提供線上申請之服務，如欲申請108年度住宅租金補貼的民眾，可於受理期間至內政部建置住宅補貼線上申請作業網站（https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline）線上填寫申請資料及上傳相關證明文件提出申請。

這次受理期間長達六周，親自送件的民眾可選擇避開人潮較為擁擠的申請首周與最後一周，出門前請檢視各項資料是否齊全（租賃契約影本應記載出租人姓名、出租人國民身分證統一編號、承租人、租賃住宅地址、租賃金額及租賃期限等資料），以免多次往返造成不便。

申請書表及相關規定可就近至各區公所或至都市發展局免費索取，申請書及申請資訊亦可透過營建署網站下載及查詢（內政部營建署網站首頁 https://www.cpami.gov.tw 右側→「重要政策」→「住宅補貼專區」)， 如有疑問可撥打諮詢專線：（02）2777-2186轉0再轉1。

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