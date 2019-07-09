7-ELEVEN小小店長 OPENPOINT App11日開放報名

2019-07-09 14:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



統一超商好鄰居文教基金會與7-ELEVEN共同策劃，在暑假期間推出限量22場「好鄰居同樂會年度特別活動」，首創通路做法，以「會員點數」結合「同樂會」模式，搭配獨有的複合店、聯名店、OPEN!閱覽室情境進行規劃，7月11日上午11時起將開放以行動數位化的OPENPOINT App報名參加，所有愛心報名點數將全數捐助給「社團法人台灣展臂閱讀協會」支持偏鄉早療弱勢病童，推動親子共讀。

「好鄰居同樂會年度特別活動」首創邀請民眾下載OPENPOINT App，點選「兌換」功能鍵中的「愛心捐點」，就可以依個人喜好選擇活動場次，以3萬點OPENPOINT報名參加乙場，全台共限量22場、每場限量20位名額，參與活動的小朋友與陪同家長，預估將吸引超過1,500位人次參與。

加速累積OPENPOINT點數報名「好鄰居同樂會年度特別活動」，可於7-ELEVEN、康是美、Mister Donuts、Cold Stone、21風味館、Semeur聖娜多堡、速邁樂加油站、聖德科斯、光南等9大品牌、7,000個通路消費皆可累點。

另外，7-ELEVEN 近期推出「多元支付累點」服務，會員可於7-ELEVEN報手機號碼或出示會員條碼後使用電子票證、信用卡、行動支付、現金、7-ELEVEN禮券等，皆可享有OPENPOINT點數回饋，其中，加入OPENPOINT會員使用OPEN錢包可以享有消費1元累計3點的三倍回饋，累點更快、快速搶得報名「好鄰居同樂會年度特別活動」門檻條件。

除了實體通路外，虛擬通路7-ELEVEN的線上購物中心ibon mart全站消費也可享有1元累積1點活動，且即日起至23日止，ibon mart推出生日慶活動，於7月11日當天推出一日限定、全站單筆消費滿1,500元享OPENPOINT點數狂飆11倍送。