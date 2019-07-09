這張保單健檢達標 保費最高年年減20%

2019-07-09 13:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



康健人壽今（9）日表示，創新推出康健人壽愛要及實防癌定期健康保險，為全台第一張結合癌症與實支實付保障的健康外溢保單。

這張保單除了幫助消費者減輕癌症與自費醫療的支出壓力，還有健康促進的外溢效果，保戶健檢結果符合保單條件就能年年享有最高20%保費回饋，讓客戶省下費用、賺到健康。

衛生福利部統計，2003至2017年，台灣家庭自付醫療支出從2,196億元增加至3,792億元創下史上新高，15年來暴增近73%，自費醫療負擔日益沉重，顯示民眾需要及早替未來醫療支出規劃更完善的保障。

癌症已連續37年高居國人十大死因首位，且有年輕化趨勢，以乳癌為例，35%患者不到50歲，凸顯青壯年族群癌症保障規劃刻不容緩。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）指出，最新360°康健指數調查發現，高達62%的台灣受訪者覺得沒有足夠財務能力照顧自己和家人的醫療需要。

培養良好的生活習慣，例如戒菸酒、規律運動、飲食均衡等是降低疾病風險的不二法門。

財務風險可透過規劃保障，將醫療負擔轉嫁給保險公司。

民眾可選擇一次性給付金額較高，且提供按月給付的癌症保障，可用於前期積極治療，及長期補貼生活支出，再搭配實支實付保險降低自費醫療風險，才是較為完整的規劃。

邵駿崴表示，醫療持續進步，商業保險也要創新才能真正符合民眾需求。康健人壽瞭解消費者需要更多財務和健康支持，推出市場首創康健人壽愛要及實防癌定期健康保險，除了優質健康保障外，「更將我們的服務從理賠向前延伸至預防階段」，提供健康檢查鼓勵保戶自主管理、維持良好體況，就能享有更經濟實惠的醫療保障，達到健康促進、預防疾病的外溢效果。

康健人壽愛要及實防癌定期健康保險，適合關注自身健康、想階段性加強癌症與自費醫療保障的青壯年族群。

以35歲男性投保計畫三，每年應繳保費24,456元為例，平時落實自主管理健康，完成健康檢查並確認體位等級為最佳的A++，自第二保單年度起，每年應繳保費打八折降為19,564元，並且退還第一保單年度的保費差額4,892元，不但賺到健康，還能用更經濟實惠的保費擁有癌症與實支實付雙重保障。