挺酒駕新法 台灣大車隊擴大招募轉職與兼職代駕司機

2019-07-09 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



「台灣大車隊」長期經營酒後代駕服務，多年來與交通部道安會及TBAF社團法人台灣酒與社會責任促進會共同宣導酒後不開車的重要性；隨著今年7月起酒駕重罰新制上路，為配合政府交通安全政策，「55688代駕」宣布擴大招募服務司機，推出新入隊安心獎勵方案，即日起至10月31日止，符合轉職及兼職司機認定資格者，入隊次日起90天內，免收平台派遣服務費，致力替每位新入隊好夥伴創造更多商機，再加上台灣大車隊為隊員提供的豐富專屬福利，期待吸引更多優秀司機加入55688代駕行列。

台灣大車隊表示，55688代駕自服務推出以來已累積12萬次的服務趟次，具備職業駕照與執業登記證的專業計程車司機目前共佔80%，自今年5月底立法院三讀通過提高酒駕刑責後，6月服務趟次明顯以二至三成的比率月增，此次透過擴大招募轉職與兼職司機，台灣大車隊希望幫助台灣民眾更進一步認識代駕服務，並養成必要時馬上預約代駕司機的習慣。

消費者無論在任何時段，只要拿起手機或市話直撥55688再按7、或使用55688 App點選「酒後代駕」，24小時都可立即預約55688代駕服務，除了為每趟行程投保了最高500萬的代理司機責任險，還貼心提供多元化的支付方式，不但能使用LINE Pay、橘子支付輕鬆進行無現金付款，選擇55688 App綁定信用卡支付車資，還能再享刷卡金回饋，就算聚餐喝酒或身體勞累導致精神狀態不佳，也不用擔心結帳問題。

此外，55688代駕不只提供了24小時全年無休的真人與線上客服，為了使親友們放心，乘客上車後還能使用55688 App中的「分享路程」及「行車軌跡」功能，只要親友也有下載55688 App，就可以把他們加入好友，即時監控車輛的地點及路程，讓親友可以掌握位置最安心。

不僅如此，親友們甚至可直接使用「酒後代駕-代叫」功能，為正在商務應酬、好友聚餐、疲憊加班或有其他代駕需求的家人們預約55688代駕服務，且打開55688 App後便可直接察看車輛路徑，隨時確保親愛家人安全抵達目的地，再加上「評價司機」功能，提供服務司機評鑑或鼓勵，讓為您服務的司機團隊專業與品質不斷提升。

台灣大車隊預期，今年底前55688代駕累積服務趟次將可望成長50%至18萬，未來也將持續推廣最放心的代駕服務體驗，協助降低台灣危險駕車行為發生率。

為加速拓展營運規模，台灣大車隊現正熱情對外招募55688代駕轉職與兼職司機，只需具備職業駕照、良民證，且無肇事紀錄，無須執業登記證即可報名，提供更簡單的加入門檻，現在入隊再享90天免收平台派遣服務費，並贈送免費制服一套，讓每位新夥伴加入後都能立刻贏在起跑點。

此外，為實現照顧司機的品牌初衷，近年來台灣大車隊除領先業界攜手凱基銀行推出香蕉分「小黃運將信貸專案」，提供車隊司機們安心的小額循環信貸方案，除滿足司機們生活中各式緊急資金需求，更協助駕駛建立銀行信用。

台灣大車隊集團旗下「金讚汽車保修」亦以平實的價格，與國際知名品牌固特異合作推出頂級的服務與產品，提供旗下計程車司機一個保養愛車的優質選擇。