親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

曾馨瑩首上政論節目 透露郭台銘選總統「一封簡訊告知」

林鄭月娥認輸：不撤《送中條例》 但全案「壽終正寢」

挺酒駕新法 台灣大車隊擴大招募轉職與兼職代駕司機

2019-07-09 12:36經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台灣大車隊」長期經營酒後代駕服務，多年來與交通部道安會及TBAF社團法人台灣酒與社會責任促進會共同宣導酒後不開車的重要性；隨著今年7月起酒駕重罰新制上路，為配合政府交通安全政策，「55688代駕」宣布擴大招募服務司機，推出新入隊安心獎勵方案，即日起至10月31日止，符合轉職及兼職司機認定資格者，入隊次日起90天內，免收平台派遣服務費，致力替每位新入隊好夥伴創造更多商機，再加上台灣大車隊為隊員提供的豐富專屬福利，期待吸引更多優秀司機加入55688代駕行列。

台灣大車隊表示，55688代駕自服務推出以來已累積12萬次的服務趟次，具備職業駕照與執業登記證的專業計程車司機目前共佔80%，自今年5月底立法院三讀通過提高酒駕刑責後，6月服務趟次明顯以二至三成的比率月增，此次透過擴大招募轉職與兼職司機，台灣大車隊希望幫助台灣民眾更進一步認識代駕服務，並養成必要時馬上預約代駕司機的習慣。

消費者無論在任何時段，只要拿起手機或市話直撥55688再按7、或使用55688 App點選「酒後代駕」，24小時都可立即預約55688代駕服務，除了為每趟行程投保了最高500萬的代理司機責任險，還貼心提供多元化的支付方式，不但能使用LINE Pay、橘子支付輕鬆進行無現金付款，選擇55688 App綁定信用卡支付車資，還能再享刷卡金回饋，就算聚餐喝酒或身體勞累導致精神狀態不佳，也不用擔心結帳問題。

此外，55688代駕不只提供了24小時全年無休的真人與線上客服，為了使親友們放心，乘客上車後還能使用55688 App中的「分享路程」及「行車軌跡」功能，只要親友也有下載55688 App，就可以把他們加入好友，即時監控車輛的地點及路程，讓親友可以掌握位置最安心。

不僅如此，親友們甚至可直接使用「酒後代駕-代叫」功能，為正在商務應酬、好友聚餐、疲憊加班或有其他代駕需求的家人們預約55688代駕服務，且打開55688 App後便可直接察看車輛路徑，隨時確保親愛家人安全抵達目的地，再加上「評價司機」功能，提供服務司機評鑑或鼓勵，讓為您服務的司機團隊專業與品質不斷提升。

台灣大車隊預期，今年底前55688代駕累積服務趟次將可望成長50%至18萬，未來也將持續推廣最放心的代駕服務體驗，協助降低台灣危險駕車行為發生率。

為加速拓展營運規模，台灣大車隊現正熱情對外招募55688代駕轉職與兼職司機，只需具備職業駕照、良民證，且無肇事紀錄，無須執業登記證即可報名，提供更簡單的加入門檻，現在入隊再享90天免收平台派遣服務費，並贈送免費制服一套，讓每位新夥伴加入後都能立刻贏在起跑點。

此外，為實現照顧司機的品牌初衷，近年來台灣大車隊除領先業界攜手凱基銀行推出香蕉分「小黃運將信貸專案」，提供車隊司機們安心的小額循環信貸方案，除滿足司機們生活中各式緊急資金需求，更協助駕駛建立銀行信用。

台灣大車隊集團旗下「金讚汽車保修」亦以平實的價格，與國際知名品牌固特異合作推出頂級的服務與產品，提供旗下計程車司機一個保養愛車的優質選擇。

再加上幫助便捷管理工作收支的「隊員卡務App」，以及24小時的交通事故與危機處理機動支援、台塑加油優惠和團體意外險等豐富車隊資源及福利，將司機與乘客的安全視為最無可旁貸的重要責任。

只要具備職業駕照、良民證且無肇事紀錄即可加入55688代駕司機的行列，同時可享台...
只要具備職業駕照、良民證且無肇事紀錄即可加入55688代駕司機的行列，同時可享台灣大車隊隊員福利。 圖／台灣大車隊提供
分享

台灣大凱基銀行
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

外資又一例 德意志證券裁員

2019-07-09 00:31

外資券商三大挑戰 看見產業困境

2019-07-09 00:31

電子支付火熱 消費額創高

2019-07-09 00:27

德銀大整頓…裁1.8萬人 波及在台業務

2019-07-09 00:08

元大、日盛證 6月純益躍增

2019-07-09 00:01

陽信銀上半年獲利創新高

2019-07-09 00:01

交易制度研商達共識…20年券要報價 不強迫成交

2019-07-09 00:01

陽信銀購置新總部大樓 拚綜效

2019-07-09 00:00

玉山銀贈書 挺英語閱讀

2019-07-09 00:00

又一家外資裁撤？ 德意志傳撤台灣據點

2019-07-08 22:33

德意志在台證券傳裁員 金管會：目前無相關計畫

2019-07-08 21:27

潤寅集團倒帳 合庫銀6月全數提列備呆

2019-07-08 19:51

全民退休投資專案9檔基金出爐 7月30日報名截止

2019-07-08 19:34

玉山金上半年自結EPS 0.94元 再創同期新高

2019-07-08 18:38

國際美元轉強 新台幣貶值8.9分收31.196元

2019-07-08 18:10

預算有限想買保證給付失能險 專家有3建議

2019-07-08 17:52

新台幣貶8.9分 收31.196元

2019-07-08 17:02

這家銀行創新 跨行轉帳也能備註「寶貝，省點花！」

2019-07-08 16:20

花旗銀：今年底將推出基金會計與基金事務

2019-07-08 15:57

專家：靜候聯準會決議 人民幣量縮盤整

2019-07-08 15:37

北富銀首位外籍數位金融總處長 潘柏迪今日上任

2019-07-08 14:02

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:58

匯市下半年變數多 美元短線仍走強

2019-07-02 10:46
看更多

熱門文章

郭姓空服員深夜道歉：對反罷工機師餐點加料 純為玩笑話

2019-07-09 03:43

長榮求償5.78億元連幹部一起告 工會：組律師團應戰

2019-07-08 14:34

空服工會幹部揚言對機師食物「加料」 長榮將報警

2019-07-08 17:04

空服員認entree加料玩笑？ 王浩宇：開除、司法調查

2019-07-09 08:28

叫空服員送「特別餐」給反罷工者 長榮機師遭停飛調查

2019-07-08 22:56

從「乞丐票」之亂 看長榮罷工的癥結

2019-07-08 14:45

空服員工會幹部涉line霸凌 長榮今晚報案調查真相

2019-07-08 21:22

創紀錄！ 15萬噸超豪華郵輪抵台

2019-07-08 22:10

網路放話霸凌的郭姓空姐 長榮做出初步處置

2019-07-08 16:57

空服員承認說過要在機長主餐加料 長榮對聲明存疑

2019-07-09 09:45

又一家外資裁撤？ 德意志傳撤台灣據點

2019-07-08 22:33

傳長榮空服員要對機師飲食加料？ 若危飛安可罰百萬

2019-07-08 19:25

台塑德州廠遭控污染 恐面臨50億元天價罰款

2019-07-08 14:25

潤寅集團倒帳 合庫銀6月全數提列備呆

2019-07-08 19:51

長榮航今起恢復員工優待票 參與罷工空服也有聯航優待

2019-07-08 14:55

空服工會又「口誤」？宅神：合法罷工權非合法恐嚇執照

2019-07-09 09:37

罷工訴訟戰正式開打 長榮航空求償法院正式分案審理

2019-07-08 17:31

太陽能黯淡！聯再能減產 今年擬裁員450人

2019-07-09 00:11

長榮罷工落幕…法律戰接續「開打」

2019-07-09 00:04

長榮航空班機 20日恢復正常營運

2019-07-08 22:09

玉山金上半年自結EPS 0.94元 再創同期新高

2019-07-08 18:38

影／幹部網路嗆「電爆」罷工落跑者 工會：無霸凌意圖

2019-07-08 17:54

全民退休投資專案9檔基金出爐 7月30日報名截止

2019-07-08 19:34

罷工落幕但不撤告 長榮航向工會求償至少5.78億

2019-07-08 16:35

長榮航 協助LINE被盜空服員報警

2019-07-08 17:22

NAND價格走揚 威剛固態硬碟限量供貨

2019-07-08 18:08

終結連七黑！6月出口意外翻紅 最大功臣是它

2019-07-08 16:15

空服揚言在機長主餐加料 長榮有這些舉動的理由在此

2019-07-09 11:03

出口大驚奇 6月終止連七黑

2019-07-09 00:11

郭姓空服員致歉打臉「帳號冒用說」 工會說沒神隱

2019-07-09 11:22

外資又一例 德意志證券裁員

2019-07-09 00:31

德銀大整頓…裁1.8萬人 波及在台業務

2019-07-09 00:08

工會幹部疑涉霸凌 長榮基於飛安暫調地勤

2019-07-08 19:16

輪空服員工會神隱 記者群組求證被當空氣

2019-07-09 10:54

最大太陽能廠不敵價格戰 聯合再生裁員轉型

2019-07-09 00:11

聯發科車用晶片 供貨陸廠

2019-07-08 23:19

電信、有線電視 掀跨業結盟潮

2019-07-09 00:28

罷工空服員聲明加料開玩笑 檢警用民航法這條查辦

2019-07-09 11:49

財部：日韓貿易戰 不利台灣

2019-07-09 00:37

北富銀首位外籍數位金融總處長 曾有外銀台灣經驗

2019-07-08 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top