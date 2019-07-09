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Visa國際掃碼支付 渣打銀首波加入千店可用

2019-07-09 12:18經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

Visa今（9）日正式在台推出「EMV ®國際通用掃碼支付 」，渣打銀行為首波加入的外商銀行，亦同步推出Visa QR Code「掃碼支付」新功能，只要開啟渣打行動銀行App的「掃碼支付」功能，即可於全台近千家商店消費付款。

Visa正式在台推出「EMV®國際通用掃碼支付 」，渣打國際商業銀行亦同步推出Visa QR Code「掃碼支付」新功能，只要開啟渣打行動銀行App的「掃碼支付」功能，即可於全台近千家商店消費付款。為歡慶「掃碼支付」的推出，即日起至9月底止，透過渣打行動銀行以「掃碼支付」付款，最高可樂享新台幣250元現金回饋。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，渣打銀行積極耕耘數位金融版圖，近兩年來率先推出行動支付功能，這次亦為首波加入「EMV®國際通用掃碼支付 」的外商銀行，進一步擴大信用卡與Visa金融支付網絡。

渣打銀行客戶開啟渣打行動銀行App並綁定渣打信用卡或Visa金融卡，便可透過「掃碼支付」於全台近千家商店消費付款，出門在外逛街消費，只要攜帶手機一切搞定。

林素真指出，統計至今年5月底止，渣打銀行近兩年來客戶加載行動支付的卡數成長4倍、消費金額成長6倍，消費筆數的成長更高達8倍，反映客戶對於渣打銀行行動支付的高度使用與肯定，此次「掃碼支付」的推出將提供客戶更方便的金融服務。

渣打銀行特別推出「掃碼支付」最高樂享新台幣250元現金回饋活動。

截至9月底止，以渣打行動銀行綁定渣打信用卡或Visa金融卡，以「掃碼支付」完成3筆交易（每筆消費金額皆須達100元以上），即享100元現金回饋，Visa金融卡與渣打信用卡可分別累計，最高可享新台幣200元現金回饋！活動期間，首次登入渣打行動銀行的新客戶，只要符合上述「掃碼支付」活動之回饋資格，可再享新台幣50元之加碼回饋金，合計現金回饋最高可達250元。

渣打銀行新台幣Visa
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