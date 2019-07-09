銀髮族如何防詐騙？國泰金防詐騙桌遊告訴你

2019-07-09 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



根據警政署資料統計，近年全台每年詐騙案件均逾2.3萬件，因此警界與金融業合作積極防堵詐騙，去年成功攔阻935件詐騙案，金額逾4億3919萬元，頗具成效，國泰世華銀行、國泰人壽近期也接受警政署表揚為協助攔阻詐騙有功單位。

詐騙受害者中，65歲以上的比例雖只占全國8.37%，但受騙金額相對較高，過去長者多半自認熟悉詐騙集團套路而忽略官方宣導，然而詐騙話術不斷翻新，許多社會參與度較低的長者往往落入圈套而不自知，長者受騙不僅是錢財損失，更嚴重的是身心影響，甚至引發精神疾病，造成憾事。

面對日新月異的詐騙手法，金融機構除了加強行員教育訓練，增強辨識詐騙手法或可疑提、匯款態樣外，最有效的防堵方式仍是提升民眾犯罪預防意識 ，強化自我防衛避免被害。

國泰金控為培育跨領域人才投入智齡產業，與台大智齡聯盟團隊產學合作邁入第二學年，本學年度以強化長者詐騙防阻意識為題，由刑事局協助提供台灣詐騙案件樣態與反詐資訊，經過一學年的設計思考課程，共同開發「詐騙防衛隊」桌遊，結合實際案例、防詐教育等等，讓長者在寓教於樂中學習防詐知識。

「詐騙防衛隊」桌遊分為初階、進階二款難易等級，依照實際案例設計，情境中有無第三者介入、當事人「心情指數」等環節，都是「阻詐成功」或「 詐騙得逞」關鍵元素，透過桌遊將實境互動模擬，讓參與者皆能熟悉過程、獲得正確阻詐態度。