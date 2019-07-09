家族傳承 玉山銀建議先從盤點資產與釐清3W1H著手

2019-07-09 09:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



家族傳承是目前台灣創富第一代普遍面臨的階段，根據多項調研報告顯示，台灣一半以上的企業主年齡已超過50歲，超逾七成計畫在十年內交棒。傳承的過程中，顧客所面臨的關鍵議題除了財富移轉、資產保全、稅務法律及股權調整外，更可能同時包含了企業營運轉型及跨國資金移動等面向，玉山銀建議顧客可以從盤點資產與釐清3W1H基本想法兩方面開始著手。

玉山私人銀行與資誠聯合會計師事務所合作，於北中南舉辦三場「家族傳承規畫實務與困境解析」講座，協助顧客瞭解傳承的全貌與銀行所能提供的協助。

玉山銀表示，除了財富移轉、資產保全、稅務法律及股權調整外，傳承本身亦面臨兩代關係複雜（既是父母與子女，又是主管與部屬）及環境的差異（教育背景、經營環境），因此傳承規畫上，玉山私人銀行建議顧客可以從盤點資產與釐清3W1H基本想法兩方面開始著手，例如要達成的目標（What）、傳承對象範圍（Who）、傳承的時點（When）及執行方案（How）等。

此外，由於傳承的牽涉範圍廣且時程長，因此顧客需要尋找一個值得信賴的第三方機構或專業團隊提供專業建議，並適時扮演兩代之間溝通的橋樑。

面對外在大環境的複雜多變，顧客需要的是一個能整合消費金融、企業金融、財富管理，甚至海外平台的專業團隊。資誠「2018全球暨台灣家族企業調查報告」顯示，只有6%已做好交棒計畫，加上近年來國際政經情勢與外部法規的快速變遷，此議題牽涉的範圍及面向已從點延伸到面。

為協助顧客面對內、外部局勢的考驗，玉山成立專責部門提供私人銀行服務，並於2018年進駐台北最具指標性的商辦「南山廣場大樓」，除結合環球金融企業服務團隊外，也整合外部首選會計師及法律事務所，提供顧客從個人、家族到企業，境內到境外在財富管理與企業營運最佳的全球解決方案。

近日標準普爾及中華信評雙雙調升玉山銀行信用評等，這是玉山銀行連續六年獲得國內外信用評等機構調升評等或展望，玉山銀行也獲得標準普爾及穆迪兩家國際信評公司同步給予A級評等肯定，代表玉山長期穩健經營及發展策略，受到國際高度認同。

近年玉山積極深耕高資產客群，面對金融局勢及法規變動，持續主動出擊，提供顧客全方位服務及傳承規畫。