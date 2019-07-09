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全台每年詐騙逾2.3萬件 金融業攔阻935件

2019-07-09 09:48經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

詐騙案件層出不窮，你穿好防彈衣了嗎？根據警政署資料統計，近年全台每年詐騙案件均逾2萬3,000件，因此警界與金融業合作積極防堵詐騙，去年成功攔阻935件詐騙案，金額逾4億3,919萬元，頗具成效，國泰世華銀行、國泰人壽近期也接受警政署表揚為協助攔阻詐騙有功單位。

詐騙受害者中65歲以上的比例雖只占全國8.37%，但受騙金額相對較高，過去長者多半自認熟悉詐騙集團套路而忽略官方宣導，然而詐騙話術不斷翻新，許多社會參與度較低的長者往往落入圈套而不自知，長者受騙不僅是錢財損失，更嚴重的是身心影響，甚至引發精神疾病，造成憾事。

面對日新月異的詐騙手法，金融機構除了加強行員教育訓練，增強辨識詐騙手法或可疑提（匯）款態樣外，最有效的防堵方式仍是提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害。

國泰金控為培育跨領域人才投入智齡產業，與台大智齡聯盟團隊產學合作邁入第二學年，本學年度以強化長者詐騙防阻意識為題，由刑事局協助提供台灣詐騙案件樣態與反詐資訊，經過一學年的設計思考課程，共同開發「詐騙防衛隊」桌遊，結合實際案例、防詐教育等等，讓長者在寓教於樂中學習防詐知識。

國泰金控與智齡聯盟5日也在刑事局舉辦捐贈典禮，此套桌遊希冀成為刑事局以及機關團體未來在銀髮反詐宣導之用；同時，國泰集團每年提供員工一日有薪志工假，「詐騙防衛隊」將成為國泰志工長者服務的必備互動桌遊，讓長者們輕鬆學習防詐知識，不再為詐騙所害。

「詐騙防衛隊」桌遊分為初階、進階二款難易等級，依照實際案例設計，情境中有無第三者介入、當事人「心情指數」等等環節，都是「阻詐成功」或「詐騙得逞」關鍵元素，透過桌遊將實境互動模擬，讓參與者皆能熟悉過程、獲得正確阻詐態度。

透過桌遊的互動，不僅可讓長者學習防詐知識，還可提升認知能力，促進正向老化並強化代...
透過桌遊的互動，不僅可讓長者學習防詐知識，還可提升認知能力，促進正向老化並強化代間溝通。 圖／國泰金提供
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詐騙集團國泰金控桌遊
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