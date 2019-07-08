又一家外資裁撤？ 德意志傳撤台灣據點

2019-07-08 22:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



法銀巴黎證券才剛裁撤台灣研究部，外資圈又傳出德意志證券，也響應集團政策裁撤在台據點；今（8）日數名德意志台灣分析師據傳接獲指示打包走人，研究部門慘況以「人去樓空」形容；外資圈人士則悲觀眾外資紛紛縮編，新一波產業寒冬已到。

外電報導，德意志銀行已裁示大規模整頓行動，除了裁撤全球股票業務，縮減投行人力，並將該行強項的固定收益業務進行縮編，波及亞洲股票和交易業務也岌岌可危。

金管會、證交所今天均對德意志可能撤台回應，因該行尚未就亞洲業務確立明確的整頓計畫，未接獲該券商通報或申請註銷經營，不過內部員工透露，約二、三天前便接獲集團指示，將在數天內整頓香港、台灣等亞洲區域業務，包括駐台分析師全數裁撤，而不少員工到今天都還在收拾辦公室。

據分析，近年德銀經營慘澹，是此次大規模裁員的導火線。熟悉德意志證券運作的外資圈人士指出，未來該券商缺少自行培養的研究員，可能效法法巴證券將研究業務外包。

法巴外包對象為全球指名度高的獨立研究商晨星（Morningstar）；據指出，雙方協議中，將由晨星供給法巴台灣、韓國等亞洲市場約150家公司的股票資訊。

外資圈也盛傳，德銀雖大砍研究員，不過其電子交易系統技術優異，部分交易員可能與系統一同併入法巴證券，合組「德法聯盟」，搶攻國際主流的電子交易市場。

德意志證券自民國90年就開辦在台研究和交易業務，一度是經紀市占排行前三的大型券商，分析師影響力叱吒台股，但隨著各國金融監管趨嚴，加上台灣面臨大陸等鄰近市場崛起，德意志證券在市場上的神秘色彩也和多數外資一同消退。

過去德意志證券駐台研究部，鼎盛時期有十多人分進合擊不同產業，但到近一、二年，單純研究台股的分析師已大幅縮減，覆蓋的上市櫃公司也減少，多數須同時覆蓋香港股票。