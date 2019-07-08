20年期指標公債改參考報價 債券自營商自行決定成交

2019-07-08 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



為研商調整公債交易商報價機制，櫃買中心於8日邀請相關主管機關及14家中央公債主要交易商共同召開會議。結論是20年期指標公債改為參考報價，債券自營商可自行決定是否成交。

櫃買中心副總經理周惠美表示，會議共識是20年期指標公債改為提供參考報價，之後若有人想要交易，系統會發送訊息給債券自營商，債券自營商可決定回覆是否成交。

櫃買中心說明，2003年建立的中央公債主要交易商制度，是參考美國Primary Dealer制度設計，在初級市場有積極參與公債發行投標的責任，在次級市場有對5年、10年、20年期指標公債報價的義務，也享有可向央行融通資金，以及櫃買中心業務服務費減免等權利。

而中央公債主要交易商是由具債券自營業務許可的證券、銀行、票券公司，依其能力與意願主動向中央銀行申請，同時須向主管機關說明具備履行報價義務及風險管理能力，審核通過才能成為中央公債主要交易商，目前計有14家。過去也有自行申請退出的債券自營商，並非強迫中獎。

櫃買中心解釋，由於台灣的狀況與美國不同，美國是一直發公債放錢，台灣央行則是發定存單（NCD）收回游資，公債發行金額從過去一年約6,000億元縮減至一年發行約3,000億元，加上20年期指標公債主要買主保險公司多持有至到期，使得市場流通籌碼較少。

由於20年期指標公債有流動性問題，有債券自營商2日在大量成交時產生回補價差損失，因此公債主要交易商陸續申請不報價，使得3日至5日出現「零報價」情況。

櫃買中心表示，僅要求要5年、10年、20年期指標公債的報價，20年公債報價不可或缺，因為才能推算出其他長天期如18年、16年、14年的報價，建立即時短、中、長期利率指標。櫃買中心表示，除了放寬20年期指標公債改為參考報價，也希望債券自營商盡量能去初級市場投標公債，畢竟要在次級市場造市，本身也應要有一些部位。