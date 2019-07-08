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國民黨初選可能作弊嗎？黃暐瀚整理4點得出這個結論

玉山金上半年自結EPS 0.94元 再創同期新高

2019-07-08 18:38經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

玉山金控（2884）今日輸入公開資訊觀測站，公布2019年6月自結盈餘。報系資料...
玉山金控（2884）今日輸入公開資訊觀測站，公布2019年6月自結盈餘。報系資料照
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玉山金控（2884）今（8）日輸入公開資訊觀測站，公布2019年6月自結盈餘，單月稅後盈餘19.2億元，累計1-6月稅後盈餘102.2億元，較去年同期成長10.5％，再創歷年同期新高，EPS為0.94元。

玉山金表示，主要子公司玉山銀行聚焦發展金融科技及跨境服務，帶動信用卡、數位化服務、外幣存放款等各項重要業務穩健成長，並維持優良的資產品質。玉山金5月單月稅後盈餘為14餘億元，6月較前一月再成長將近36%。

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