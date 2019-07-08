這家銀行創新 跨行轉帳也能備註「寶貝，省點花！」

2019-07-08 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行8日表示，領先同業在個人網路／行動銀行推出「跨行轉帳交易備註」功能，方便用戶在進行他行轉帳時，可備註留言給收款人，亦可為用戶留下清楚的帳務紀錄。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，有客戶在轉生活費給孩子時，利用這項功能溫馨提醒「寶貝，不要浪費省點花唷！」，讓轉帳附帶備註留言也可以是既溫馨又充滿愛的叮嚀。

包國儀指出，台新銀行目前提供多種便利的手機轉帳方式，其中，最廣受歡迎的就是「任意轉」的服務。

用戶只要輸入對方的手機號碼，即可取代冗長的轉出帳號，十秒內即可完成轉帳。

除了用手機號碼轉帳，台新銀行也提供客戶常用的email／社群通訊軟體line，取代帳號進行轉帳，讓客戶輕鬆選擇最適合的轉帳方式。

這項創新的服務設計解決用戶在輸入冗長帳號時，常發生的，記不得或誤植的使用痛點。

包國儀表示，為方便客戶完整記錄轉帳交易的資金用途，台新銀行貼心地將交易備註功能，從原本只限定自行轉帳交易，進一步擴大到「跨行轉帳」服務，且交易備註字數最多可輸入到12個字。

這項功能讓客戶與收款人都能輕鬆了解每筆轉帳資金的用途，不用再擔心只看得到數字，卻不知款項原由的尷尬情事，轉帳交易備註功能將可成為民眾理財記帳的好幫手。

台新銀行陸續推出的跨行無卡提款、外幣現鈔申購、刷臉取款等創新服務，都獲得高度的使用滿意度。