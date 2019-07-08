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花旗銀：今年底將推出基金會計與基金事務

2019-07-08 15:57經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

花旗銀行日前獲權威財經雜誌《財資》（The Asset Triple A Awards）頒2019年台灣「最佳次保管銀行」（Best Subcustodian）大獎。這是花旗台灣第二年獲得此項殊榮，顯示花旗在台灣證券保管業務的領先地位。花旗(台灣)銀行證券服務處負責人汪曉琪表示，預計今年底將推出基金會計與基金事務，提供服務給投信業者。

汪曉琪表示，花旗台灣為市場領先的證券保管服務業者，擁有超過3,000億美元的資產管理規模，除了提供保管及交割服務外，也協助外資積極與主管機關溝通，並參與市場發展的各式討論與白皮書工作小組。

汪曉琪進一步指出，除了外資的保管之外，也積極服務本國客戶。花旗（台灣）在2015年推出在地全球保管服務，是國內第一個提供全球保管服務給國內保險公司的銀行。我們預計今年底將推出基金會計與基金事務，提供服務給投信業者。台灣是花旗在亞洲非常重要的市場，我們會持續投資台灣、擴編團隊、擴展服務範疇。

花旗(台灣)證券服務處已連續第二年獲《財資》評選為台灣「最佳次保管銀行」（Best Subcustodian）。負責人汪曉琪亦於2018 年榮獲《財資》評選為亞太年度最佳保管銀行負責人（Custodian Banker of the Year）殊榮。 花旗在全球超過100個國家設有營業據點，並於其中超過60個市場設有保管服務團隊，以花旗集團自有分行、子行、分支機構和關係企業來提供服務，是全球自有保管銀行網路最綿密的全球保管銀行。花旗全球的保管資產超過16.2兆美元。

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