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專家：靜候聯準會決議 人民幣量縮盤整

2019-07-08 15:37經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

專家指出G20（20國集團）高峰會後，緊張的市場情緒稍有緩和，但中美雙方間的爭議...
專家指出G20（20國集團）高峰會後，緊張的市場情緒稍有緩和，但中美雙方間的爭議並未就此落幕。 路透社
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交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋8日發表人民幣市場周評指出，G20（20國集團）高峰會後，緊張的市場情緒稍有緩和，但中美雙方間的爭議並未就此落幕，後市仍須保持謹慎。

整體來看，近期監管層頻頻喊話，包括大陸國務院總理李克強、人行行長易綱等都表示，人民幣匯率可以在合理均衡水準上維持穩定，不會走向競爭性貶值；加上聯準會決議將於本月底舉行，短期目光將重新聚焦回降息議題上，在此之前人民幣匯價仍偏向量縮盤整的態勢。

上周在川習會的利好消息帶動下，周一（1日）人民幣匯率向上跳空逾300點開出，但實際上中美貿易戰的前景仍充滿變數，在利多迅速淡化下，逢低購匯者反而大量湧現，迫使人民幣由升轉貶。

另一方面，上周美元指數從低點反彈也帶給人民幣貶值壓力，尤其周五（5日）公布的美國非農就業數據意外好於預期，提振美元多頭信心，加重人民幣跌勢。最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線貶值約265點，收在6.8945，貶值幅度0.39%；而在岸人民幣對美元（USDCNY），周線貶值約268點，收在6.8936，貶值幅度0.39%。

另外，大陸財政部上周於澳門成功發行人民幣20億元國債，其中專業機構投資人為3年期國債17億元，利率3.05%；一般投資人則為2年期零售國債3億元，利率3.30%。

公開市場操作方面，由於銀行總體流動性仍十分寬裕，人行持續收回先前超額的資金投放，已連續兩周暫停操作，上周累計淨回籠人民幣3,400億元，創近五個月單周新高。

利率市場方面，半年末緊張因素消退，月初境內利率明顯回落40～50個基點不等，儘管人行暫停逆回購操作仍無礙資金面的寬鬆。隔夜質押式回購利率一度下探到0.70%，隔夜Shibor（上海銀行間人民幣拆款利率）最低也來到0.84%，雙雙創下十年來新低。

展望後市，利率落在低檔盤旋已久，續下行空間有限；且7月下旬伴隨繳稅以及MLF（中期借貸便利）到期等因素，利率水準可望回升。

另外，本周將有人民幣2,200億逆回購到期，推估人行應會依據市場情況適時調整，緩步收緊流動性，避免造成利率大幅波動。至於境外CNH Hibor（香港銀行間人民幣拆款利率）隨境內同步走跌，各期限下滑25～40個點不等，隔拆利率也再度拉回至1.85%左右的水平，市場流動性大致良好。

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