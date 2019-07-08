北富銀首位外籍數位金融總處長 潘柏迪今日上任

2019-07-08 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



台北富邦銀行數位金融創新團隊再添強將，首度延攬印度籍金融專才、前菲律賓首都銀行信用卡公司總裁潘柏迪（Pradeep Pant）擔任數位金融總處總處長，潘柏迪今（8）日走馬上任，將以豐富的亞太區信用卡、支付金融、財富管理等實戰經驗，協助北富銀整合商品開創新的數位金融服務，打造更貼近客戶需求的美好體驗，朝數位金融標竿銀行邁進！

北富銀總經理程耀輝表示，FinTech為金融業帶來莫大的變革與機遇，深刻瞭解客戶痛點、敏捷開發、快速整合資源成了金融業升級轉型的關鍵。潘柏迪金融資歷20多年，一半時間在海外、一半時間在台灣，對亞洲市場脈動與新技術應用相當敏銳，亦擅長整合與剖析數據資料。借重他的專才，可望為北富銀的金融科技創新能力注入新動能，激盪出更多的數位金融創新服務。

潘柏迪曾任菲律賓首都銀行信用卡公司總裁、花旗集團亞太區/區域信用卡行銷主管、花旗（台灣）信用卡業務主管、澳盛（台灣）個人金融暨私人銀行處總處長等，亦有泰國、印度等跨國金融實戰經驗。在學時主修行銷與資訊系統，並具深厚的理工基礎，跨領域的歷練，醞釀了他在數位金融創新上有源源不絕的能量與構想，曾引領澳盛(台灣)銀行以創新、優質的財富管理商品與服務，連續三年榮獲知名財經雜誌的「外商銀行類最佳財富管理獎」。