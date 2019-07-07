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對身心障礙者不得無故拒保 金管會: 若違規將依法論處

2019-07-07 19:27經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會今天表示，根據保險業招攬及核保理賠辦法規定，保險業對身心障礙者投保，不得有不公平對待，也不得無故拒絕受理，如果有保險業者未依規定辦理，將依法論處。

外傳台灣身障朋友除全民健保外，不能保醫療險、意外險及壽險，金管會今天表示，此訊息與事實不符，金管會並提出三點說明。

包括第一，我國保險業歷年來均有承保身心障礙者，承保險種包括人壽保險、傷害保險、健康保險及年金保險在內，到今年3月底有效契約總計近20萬件。

且金管會為督促保險業善盡企業社會責任，自2009年7月開辦理微型保險以來，到今年4月底累計承保身心障礙者也達8.6萬人，報導所稱身障朋友除全民健保外，不能保醫療險、意外險或壽險，並非事實。

第二，現行保險業招攬及核保理賠辦法已規定，保險業對於身心障礙者投保，不得有不公平對待，其招攬及核保作業也不得無故拒絕受理。如果保險業者有未依規定辦理者，將依法論處。

另外，金管會已督導產、壽險公會，訂定保險業金融友善服務準則，要求業者對於不同障別身障朋友，提供適當友善服務措施，如線上預約服務，專人提供服務等，以利身障朋友投保。

第三，金管會未來將持續督促保險業者提供身障朋友更友善的保險服務，及將保險業對上述規定的落實情形，列入金管會每年對保險業公平待客原則評比的評核作業。

微型保險金管會身障
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