親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

這哪位？美第一夫人雕像曝光 家鄉民眾狠批「超丟臉」

故宮暑假變馬戲團！ 獅子、長頸鹿...還有大咖「影星」助陣

銀行搶攻海外商機 暑假刷卡換匯都有優惠

2019-07-07 10:52經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

7、8月向來是國人旅遊高峰期，信用卡發卡銀行近期紛紛推出海外刷卡加碼優惠服務，尤其以國人熱門旅遊景點日韓加碼更多，刷卡回饋還不夠，還要搭配換匯優惠，選對銀行換匯能更省。

元大銀行「鑽金卡」提供海外消費2.2%回饋無門檻及上限，當次出國期間消費滿額再享最高免費5日租用Wi-Fi上網分享器；另外鎖定國人旅遊首選地區東北亞，元大銀行推出海外消費加碼回饋，符合今年第三季「鑽金一卡通聯名卡」新戶資格者，於日、韓刷卡消費，最高享4%現金回饋。

第一銀行則推出外幣消費回饋活動，即日起至2019年9月30日，指定卡別外幣消費滿新臺幣1萬元回饋2%刷卡金，還可抽新光三越百貨禮券1,000元，7月1日起持JCB卡別再加碼日韓特店1.5%回饋，等於暑假期間外幣消費最高可享3.5%回饋。

出國當然不可能全部使用信用卡消費，外幣現鈔仍需準備一些以備不時之需 ，元大銀行表示，元大外幣提款機提供24小時提領美元及日圓現鈔服務，持元大銀行晶片金融卡，於外幣提款機以新台幣帳戶扣款提領外幣現鈔，除享有美元優惠3分、日圓優惠0.1分之匯率優惠外，再享免收現鈔結購手續費 。

一銀則是即日起到8月31日止，推出「美日鈔級省 優惠搶第e」限時外幣現鈔優惠促銷活動，於活動期間透過網路銀行線上購買美元及日圓現鈔，即可享有匯率優惠，分別可享現金賣出價美元減碼5分及日圓減碼0.1分的優惠匯率 ，購買日幣現鈔30萬元，馬上省新台幣300元，相當於一碗拉麵的價格。

元大刷卡日圓
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

殺價踩紅線 UBI車險保單恐停售

2019-07-07 00:21

降息風起 搶美元高利定存要快

2019-07-06 23:29

逐高利而居 留意四盲點

2019-07-06 23:26

匯市最前線／台幣估震盪 盯兩變數

2019-07-06 23:23

「捐出所有奉獻社會」卻誆80億 花甲阿嬤LINE對話曝光

2019-07-06 14:27

資策會：保險數位轉型 挑戰大

2019-07-05 02:11

富邦證要辦理財論壇 教你創造錢滾錢效益

2019-07-05 02:11

潤寅案 逾半債權收不回

2019-07-05 02:11

公債次級市場 爆另類罷工

2019-07-05 02:11

公債交易報價／沒有胡蘿蔔 還可能踩雷

2019-07-05 02:11

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:58

匯市下半年變數多 美元短線仍走強

2019-07-02 10:46
看更多

熱門文章

【即時短評】17天罷工 長榮空服員贏了什麼？

2019-07-06 19:43

為期17天罷工落幕！ 長榮勞資今終簽團體協約

2019-07-06 18:05

長榮勞資簽團協 沒有說的事

2019-07-06 21:57

長榮空服員罷工落幕！長榮勞資團協8點協議曝光

2019-07-06 20:36

經濟解析／長榮空服員罷工落幕後 四大問題懸而未決

2019-07-06 20:26

「捐出所有奉獻社會」卻誆80億 花甲阿嬤LINE對話曝光

2019-07-06 14:27

勞資持續協商 長榮讓步3項和平協議條款

2019-07-06 17:24

長榮空服員苦戰17天...勞資訂「3年和平協議」 罷工落幕

2019-07-06 18:54

新聞眼／長榮罷工 見不到好，也得收場

2019-07-06 23:53

長榮航罷工17天落幕 公司發布兩點呼籲

2019-07-06 18:29

整理包／罷工17天終落幕 當初啥原因逼長榮空服員出殺手鐧？

2019-07-06 18:33

勞動部長許銘春親主持第3次長榮協商 罷工可望落幕

2019-07-06 14:11

2060名空服員抗爭到最後！工會公布保留三寶數字

2019-07-06 21:07

罷工落幕9日前全數發還三寶 長榮空服員透露隱憂

2019-07-07 09:52

罷工落幕！長榮向社會致歉並籲政府重視外部工會問題

2019-07-06 18:40

長榮空服員罷工落幕 勞動部：組成3人調查小組是轉機

2019-07-06 22:46

長榮航勞資八大協約出爐 工會三年內不得罷工

2019-07-06 20:23

長榮罷工落幕 4大考驗正開始

2019-07-07 00:15

若罷工今順利落幕 長榮：航班最快7月底前陸續恢復

2019-07-06 15:24

罷工成功 長榮空服員喜極而泣

2019-07-06 22:39

長榮罷工17天落幕…勞資簽團協 3年內不罷工

2019-07-07 00:04

長榮勞資協商最新進度 勞動部證實資方撤3條和平協議

2019-07-06 17:29

長榮空服罷工落幕 王浩宇：冬後算帳怎麼辦？

2019-07-07 09:44

罷工結束了…空服員激動淚崩 工會堅守2060份三寶

2019-07-07 00:24

影／第3次長榮罷工協商勞動部長親主持 罷工可望落幕

2019-07-06 14:56

罷工17天虧損27億元 長榮總經理：盡力追回落後營收

2019-07-06 19:46

長榮罷工落幕 許銘春：台灣女性勞運史上不可或缺一頁

2019-07-06 18:26

長榮罷工落幕旅行業：受夠了、政府儘快修法

2019-07-06 19:22

長榮勞資終簽團協 董事長林寶水喊話「趕快回來吧」

2019-07-06 18:17

空運史上最大癱瘓 長榮空服罷工落幕各界這樣看

2019-07-07 10:56

17天長榮空服員攻防 大事記看勞資各自出招

2019-07-06 19:05

手機燈光象徵團結 長榮空服員慶祝罷工成功

2019-07-06 22:37

長榮罷工落幕 三年不得重啟

2019-07-06 23:34

空服員罷工落幕 長榮航空向社會致歉

2019-07-06 19:33

長榮勞資終簽團協 桃園市長：謝謝勞資雙方能各退一步

2019-07-06 20:08

降息風起 搶美元高利定存要快

2019-07-06 23:29

讓步3和平協議條款？長榮澄清「並非退讓」

2019-07-06 19:19

罷工落幕後 四個考驗才要開始

2019-07-06 23:32

空服員罷工落幕 長榮航空：漸進式恢復優待機票

2019-07-06 22:36

空服員罷工落幕 學者：長榮當務之急是修補勞資關係

2019-07-06 22:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top