銀行搶攻海外商機 暑假刷卡換匯都有優惠

2019-07-07 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



7、8月向來是國人旅遊高峰期，信用卡發卡銀行近期紛紛推出海外刷卡加碼優惠服務，尤其以國人熱門旅遊景點日韓加碼更多，刷卡回饋還不夠，還要搭配換匯優惠，選對銀行換匯能更省。

元大銀行「鑽金卡」提供海外消費2.2%回饋無門檻及上限，當次出國期間消費滿額再享最高免費5日租用Wi-Fi上網分享器；另外鎖定國人旅遊首選地區東北亞，元大銀行推出海外消費加碼回饋，符合今年第三季「鑽金一卡通聯名卡」新戶資格者，於日、韓刷卡消費，最高享4%現金回饋。

第一銀行則推出外幣消費回饋活動，即日起至2019年9月30日，指定卡別外幣消費滿新臺幣1萬元回饋2%刷卡金，還可抽新光三越百貨禮券1,000元，7月1日起持JCB卡別再加碼日韓特店1.5%回饋，等於暑假期間外幣消費最高可享3.5%回饋。

出國當然不可能全部使用信用卡消費，外幣現鈔仍需準備一些以備不時之需 ，元大銀行表示，元大外幣提款機提供24小時提領美元及日圓現鈔服務，持元大銀行晶片金融卡，於外幣提款機以新台幣帳戶扣款提領外幣現鈔，除享有美元優惠3分、日圓優惠0.1分之匯率優惠外，再享免收現鈔結購手續費 。

一銀則是即日起到8月31日止，推出「美日鈔級省 優惠搶第e」限時外幣現鈔優惠促銷活動，於活動期間透過網路銀行線上購買美元及日圓現鈔，即可享有匯率優惠，分別可享現金賣出價美元減碼5分及日圓減碼0.1分的優惠匯率 ，購買日幣現鈔30萬元，馬上省新台幣300元，相當於一碗拉麵的價格。