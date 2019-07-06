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追逐外幣定存 需留意四大盲點與匯率風險

2019-07-06 19:35經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

中美貿戰開打以來，各家銀行紛紛調降美元等外幣定存，但也有銀行推出5.9%的南非幣優惠定存，民眾瘋搶便宜高利定存，只要一聽到哪裡還有高利定存快閃專案就「逐水草而居」，但是理財專家提醒，追逐高利背後還要留意四大盲點及最大的匯率成本與風險，避免為了賺利差而賠上解約損失與匯差損失。

Money101金融比較網整理出外幣優利存款專案中，容易被民眾忽略的四大盲點，提醒民眾開戶前應仔細了解，以免因資訊不對等而造成損失。

第一，別被廣告DM斗大的高利率沖昏頭，因為DM揭露為「年利率」，加上通常合約天期大多為14天期、3個月等，實際落袋的利息有限。如何計算領到的利息呢？民眾只要將存款金額乘上DM上揭露的年利率除以360天，再乘上合約天數，才等於實領的利息。

舉例來說，小鐵承作「美金1個月期優利定存」，其承作金額為美金20萬元。依照專案優惠年利率為2.58%計算，則其可獲得之利息為美金444元（計算方式為：200,000 x 2.58%／360 x 31），1個月之實際收益是年利率0.22%。

第二、優利存款專案多限定「資金來源」或是「存戶身份」，例如限定新資金，也就是必須自其他銀行匯入資金或是新存入資金，又或者是須為網銀客戶、卓越理財客戶等等，因此，建議投資者應該將資金短、中、長期配置一併考量進去，否則光是資金挪動的成本可能就高於實領利息，划不來。 

第三、除了比較優存利率，更要將外幣匯款、提領外幣的手續費列為成本。例如，小美原本將美金定存在A銀行，雖然B銀行的美金定存利率相較優惠，然而要將A銀行美金匯到B銀行就會產生匯款手續費，建議細算實際領到的利息高於手續費再行動。

第四、注意起存金額門檻規則。市場上最低從1元美金、100美金、1,000元美金到最高須到5萬美金才符合起存資格，民眾可先計算出自己可配置的資產額度，再比較市場上適合自己的理財產品，更省時。

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