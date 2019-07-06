美聯準會7月恐降息？這些銀行美元定存還有3字頭

2019-07-06 19:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



市場預測美國聯準會7月底即將調降存款準備率，全球再掀降息風，民眾擔心錢放銀行利息愈來愈低，紛紛打探哪裡還有高利存款，看準民眾搶便宜存外幣，銀行7月持續祭出外幣高利定存方案，包括渣打、花旗銀行、滙豐銀行、京城銀行美元年息仍有3字頭。另外也有銀行推出南非幣等其他外幣定存年息上看5.5~5.9%限時快閃方案。

中美貿易戰暫時休兵，美國在G20峰會上宣布暫停對中國加徵新關稅，雙方重回談判桌，但似乎邁入延長賽，對全球經濟衝擊壓力仍在，市場高度關注聯準會7月底聯席會議，有可能會啟動「預防性降息」，加上國內高利儲蓄險遭盯上，台幣利率依舊在民眾目光紛紛轉向同樣高利的外幣定存，各家銀行趁此紛紛推出動輒3~5%以上的優惠方案搶客。

順應降息風潮，加上美元居高不下，今年以來各家銀行其實已陸續調降美元存款利率至3%以下，目前僅剩還有3%以上的還有渣打銀行、花旗銀行、滙豐銀行，以外商銀行為主，但門檻較高，另外國內銀行如京城銀行7月開始也推出適合小資族「階梯式」美元定存方案，從2.5%開始到第6個月可達到3%年息。

渣打銀行宣布美元活存新資金自網路登錄當月起享3個月高利加碼1%至2.8%；若符合線上換匯滿額條件，額外再加碼0.2%，因此最高加碼幅度可達3%，也可以搭配美利超值活存帳戶，最高牌告利率0.45%，加計3%的加碼利率後，年利率最高可達3.45%，活動至9月30日止。

花旗（台灣）銀行推出美金高利定存，自他行匯入或存入新資金辦理美金6個月期定存，最高可享年息3.28%，活動至10月31日止。

滙豐銀行自7月開始至9月底止推出美元6月優惠年息3%方案，最低承做門檻台幣60萬元起，但僅限「卓越理財」與「運籌理財」自他行匯入的新資金。

相較於外銀門檻較高，京城銀行7月1日起，無論是新舊客戶，只要是自6月25日（含）起由他行庫匯入該行的台、外幣新資金單筆2千美元以上，或是先前已承作京美利短期高利定存專案的到期金額續存，都可辦理6個月美元階梯高利定存，利率從第一個月的年息2.5%開始，逐月加碼0.1個百分點，至第6個月達年息3%。

若民眾要搶更高利率，可選擇的外幣還有南非幣，包括土銀上周五新推出利率高達5.5%南非幣高利定存快閃，為期僅三個月，另外包括玉山銀也有三個月年息5.9%、六個月年息5.6%，台新銀有三個月4.9%等等，其他高過4.5%的南非幣定存也有台銀、兆豐銀、合庫銀等等，但是專家也提醒要留意非強勢貨幣的波動性高，匯率風險不得不留意，免得賺利差賠了匯差。