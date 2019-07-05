炒匯熱錢來了！央行進場調節+找外資喝咖啡雙管齊下

2019-07-05 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



國際金融市場波動加劇，熱錢蜂擁進出台灣，使新台幣匯率上沖下洗，為避免匯市失序，中央銀行5、6月連兩月出手調節，並再度約有炒匯嫌疑的外資「喝咖啡」。

央行今（5）日公布6月外匯存底餘額為4,669.69億美元，續創歷史新高，較5月增加25.35億美元。央行表示，因資金在6月下旬的四天內集中巨額匯入，致外匯市場波動較大，央行進場調節，為6月外匯存底增加的主因之一。

央行開誠布公，坦言5、6月均進場調節，只是操作方向大不同。5月因外資大幅匯出，為穩定新台幣匯率，央行進場賣匯阻貶，6月則是外資巨額匯入，央行進場買匯，抑制新台幣升幅。

金管會統計顯示，6月外資淨匯入18.78億美元（折合新台幣約585億元），一舉扭轉5月淨匯出20.3億美元情況。

據統計，外資6月集中在19日至24日這四天大舉匯入，這四天的買超金額，占6月外資買超金額的92%。央行外匯局局長顏煇煌表示，外資大量匯入，導致市場操作過於單向，央行基於職責進場調節，避免匯市失序。

外資5月大舉匯出、6月瘋狂匯入，情況頗不尋常，央行也密切關注外資匯入後的資金流向。據透露，外資6月匯入後，左手買進台灣50，右手卻敲進反向ETF，名義上為「避險」，實際上卻有炒匯嫌疑，這些外資隨後被央行找來「喝咖啡」，央行出招後，這些外資已陸續匯出資金。

銀行主管還說，熱錢6月大匯入，並未全數投入台股，其中有不少錢跑去買反向ETF，或停留在貨幣市場裡，炒匯意圖不言可喻，熱錢花招百出，還是逃不過央行的法眼，終究還是被外匯局「請」了出去。

央行表示，本月外匯存底增加主因，還包括投資運用收益以及歐元對美元升值。據統計，6月歐元對美元升值2.18%。

顏輝煌指出，美國總統川普6月18日發布將與習近平見面，市場研判美中貿易談判露曙光，以及ECB將再加碼寬鬆、FED釋出鴿派訊息等三大利多刺激，熱錢重返亞洲新興市場，外資大舉匯入並買超台股。

證交所資料顯示，6月外資買超上市櫃股票423億元、台股指數上漲2.2%，6月底外資持有新台幣資產合計3,679億美元，月增156億美元，約當外匯存底的79%，月增3個百分點。