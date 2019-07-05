央行再度老實說 因熱錢集中鉅額匯入6月進場阻升

2019-07-05 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



央行外匯局局長顏輝煌表示，六月熱錢集中鉅額匯入使新台幣飆升，央行進場調節減少外匯市場波動，是六月外匯存底增加的原因之一。 新華社 分享 facebook

中央銀行公布今年六月底外匯存底金額為4669.69億美元，創新高；較五月底增加25.35億美元，創近一年半單月增加最大金額。央行外匯局局長顏輝煌表示，六月熱錢集中鉅額匯入使新台幣飆升，央行進場調節減少外匯市場波動，是六月外匯存底增加的原因之一。

顏輝煌表示，6月18日川習會有譜、歐央持續寬鬆及美國聯準會降息機率大增，三大利多之下，熱錢回到亞洲市場，在6月19、20、21及24、連四天集中鉅額買超台股391億元新台幣，占六月整體外資買超金額的92%，造成匯市波動較大。在央行出手之下，上述四天新台幣仍狂升了4.18角。

這是繼五月央行首次坦言因外資大量出走，有進場阻貶後，再一次公開表示，六月因外資集中鉅額匯入，有進場阻升。

顏輝煌表示，我國金融帳開放，熱錢流進流出已成為近年影響新台幣匯率的重要因素，資金短期大量且頻繁的盡出，恐使匯率偏離經濟基本面，不利國內經濟與金融穩定，因此央行採行管理浮動匯率制度，「尊重市場供需決定，只是進場減少匯率過度波動」，以維持新台幣匯率動態穩定，有買有賣「雙向管理」。

除進場阻升，央行也注意到外資匯入與台股買超金額的差距，懷疑外資在股市多空兩手操作，一面買股一面買反向ETF，有炒匯嫌疑，因此找多家外資銀行「喝咖啡」，要求不買股就匯出。對此，顏輝煌僅低調表示，央行隨時關注外資動向，有必要時會了解外資的投資狀況，「提醒」外資投資與申報用途必須相符。

除因進場調節之外，顏輝煌表示，六月美元指數下跌，歐元、人民幣、日幣及英鎊等貨幣對美元升值，因此央行以非美貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加，以及投資運用的收益，使六月外匯存底增加。

央行表示，六月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計3679億美元，約當外匯存底的79%。顏輝煌解釋，因為六月台股上漲2.2%，外資買超423億新台幣，因此外資持股等總資產增加156億元，約當外匯存底的占比也從76%增加至79。