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外資又回來了！6月淨匯入585億元

2019-07-05 19:14經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

外資又回來了！金管會5日公布外資6月淨匯入18.78億美元、折合新台幣約585億元，外資再度轉為淨匯入，今年以來，外資累計淨匯入達117.18億美元，折合新台幣約3,650億元。

據金管會統計，今年1到4月外資分別為淨匯入30.10億、33.58億、17.46億及37.56億美元，到了5月轉為淨匯出20.3億美元，但六月又轉回成淨匯入18.78億美元。

由於美中貿易戰在今年5月衝突升溫，外資5月大舉賣超台股，並淨匯出為20.3億美元；一度引發投資人擔心外資熱錢是否出走，不過隨著除權息旺季來臨，台灣有高股息誘因，加上貿戰氣氛回緩，外資在6月又回頭加碼，也為台股注入一股強心針。

此外，金管會官員強調，外資基於其投資考量有不同布局及策略，資金有進有出，是很正常的事情，目前外資布局台股市場，並無異常或特殊狀況。

至於外資買賣台股上櫃公司方面，金管會統計，截至6月底止，外資累計買超上市股票約新台幣523.96億元。買超上櫃股票120.08億元。陸資累計賣超上市股票約0.65億元，同時買超上櫃股票約0.62億元。

外資淨匯出入方面，截至6月30日止累計淨匯入約2092.42億美元，包括境外外國機構投資人累積淨匯入2,089.73億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入2.69億美元，較5月底累計淨匯入2,073.64億美元，增加約18.78億美元。陸資截至6月30日止累積淨匯入約1.846億美元，5月底累計淨匯入1.887億美元，減少約0.04億美元。

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