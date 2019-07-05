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外幣高利定存又來了 比5.5%還高的是這家

2019-07-05 17:24經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

下半年美國可能降息，我國中央銀行則也已經利率連12凍，這時候有外幣存款利率加碼，高達5.5%是否心動呢？土地銀行今（5）日起推出優於市場行情南非幣高利定存，為期僅三個月的快閃活動，讓南非幣再度吸引投資人的目光。

土銀表示，自今天起至今年10月4日止，只要臨櫃單筆達南非幣1萬元（約合新台幣2萬2100元）以上的新資金，即可享6個月、9個月及一年期年利率5.5 %的高利南非幣定存。

目前市場上南非幣定存利率約4.5%左右，以臺灣銀行來說，3個月期南非幣定存牌告利率4.75%，6個月、9個月和1年期都是4.5%；合作金庫銀行和兆豐銀行的南非幣定存利率跟臺灣銀行一樣。

台新銀行則是南非幣定存1個月到3個月期利率都是4.9%，4個月期以上到1年期，則都是4.5%；國泰世華相同天期南非幣定存利率則介於4.25%到4.3%之間。可以看出土銀南非幣定存利率比其他銀行多了1個百分點。

通常銀行會給予網路銀行較為優惠的定存利率，例如玉山銀行7月分推出網銀專屬優惠，透過網銀辦理1萬以上南非幣定存，1個月和3個月利率5.9%，6個月以上利率5.6%。

土銀表示，存戶若由他行「外幣匯入匯款」辦理本專案，一律免收手續費。南非幣高利定存初步先辦理三個月，三個月期滿後，視存款吸收情況決定後續是否繼續加碼。

高利定存通常也有條件限制，有些銀行外幣定存有起息額限制，例如台新銀行南非幣起息額為1000南非幣；另外，有些銀行有起存額限制，例如玉山網銀起存額1萬南非幣，臨櫃則為13萬。

南非定存
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