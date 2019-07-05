高利搶一波？這種外幣 連銀行都不敢持有太多

2019-07-05 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



南非幣的高利差吸引投資人關注，甚至有人願意借房貸出來買南非幣，再進行相關投資，專家提醒，高獲利等於高風險，小心賺了利差賠了匯差，真套利變成真危險。

南非幣與主流貨幣不同，屬於匯率波動風險較高的貨幣，進場前除了比較利率，更要留意匯率，過往曾經有退休人士在理專建議下，將200萬元積蓄投入南非幣定存，四年後要出場，發現南非幣匯率大跌，寧願放棄高額利息，只求銀行照原價買回的糾紛；銀行本身通常也不會持有太多南非幣部位，通常有需求時才會以定存加碼方式，吸收南非幣存款。

以土銀這次推出南非幣高利定存來說，在此之前，土銀已經很多年沒有特別針對南非幣做活動，就是因為這次內部確實有南非幣的資金需求。

Money101金融比較平台表示，市場上以南非幣計價的定存利率可達5%以上 ，雖然定存無報酬率風險，但投資人仍須留意匯率波動風險。南非幣的波動浮動相當高，以2018年2月為例，11.67南非幣可兌換1美元，來到2019年7月卻要14.08南非幣才能兌換1美元，南非幣貶值了17.5%。

另外，南非國債相當高，投資人若要投資以南非幣計價的理財產品，多方了解該國經濟數據也相當重要。根據國際信評公司Moody’s 今年4月報告指出 ，到了2023年，南非債務恐占GDP的70%。

至於以利率較低的房貸借款出來，投資高利率的南非幣更要當心；理財專家表示，外匯存款上，高利息不等於高報酬，「借錢投資」本身就是高槓桿 、高風險的作法，尤其是透過「房貸」來做，當心可能賠了夫人又折兵。