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台商匯回資金 法人點名這四家銀行受惠大

2019-07-05 17:21經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台商資金可望回流，法人點名受惠度高的主要金融股，包括中信金、兆豐金、玉山金、台新...
台商資金可望回流，法人點名受惠度高的主要金融股，包括中信金、兆豐金、玉山金、台新金等。報系資料照
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立法院通過境外匯回資金優惠專法，財政部估計，將回流台灣資金上看新台幣1兆元；法人看好，回流資金優先投資國內土地並提振內需消費及財富管理，相關如資產、內需、銀行三族群，受惠最大。

當中，股民關注熱度高的金融股中，內外資點名擅長財富管理的中信金（2891）、玉山金台新金及外幣存放款部位龐大的兆豐金等四銀行，大幅受惠；其他獲投顧點名，還包括資產及營建股中的台肥、達欣工、華固等，內需股如經營零售業的統一、統一超、寶雅、及運輸指標股台灣高鐵等，受惠度也匪淺。

據財政部估計，此次專法推動境外匯回資金首年與次年各享有8%及10%優惠稅率，可望吸引9,000億元的資金回流，推升台灣全年實質經濟（GDP）增加470億元，約提升GDP增速0.26個百分點。此外，若匯回資金投入實質投資，稅率可望再減半至4%-5%，並開放25%投入金融商品，5%自由運用，市場期待提振國內經濟動能。

本土大型投顧分析，匯回資金有望優先投資土地、廠房及商辦租賃，進一步伴隨企業投資增加及經濟成長，將提振消費需求，而大批匯回資金有財富管理提升收益需要，也將嘉惠外幣存放款及財管業務為主的大型與中大型金控。

凱基投顧則估算，以主管機關概算每年將回流4,837億元，且投資於金融商品和自由運用資金的比例達到上限，每年約可帶動銀行財管手續費收入增加29億元，使全體銀行獲利增加1%；2020-2021年可望為銀行財管業務受惠的黃金期。

統計顯示，目前民營銀行財富管理市占，又以中信銀約18%、國泰世華銀8.3%、北富銀7.9%、玉山銀7.1%、及台新銀6.9%，潛在受惠程度高，至於以2020年財管手續費收入相對總獲利的比重，凱基投顧預期台新金、中信金、及玉山金分別達到1.4%、1.2%、1.1%較領先。

外資圈有大和資本亦看好資金匯回力道，除了預期台股因此穩在萬點，受惠股並首推財富管理龍頭中信金。

因消息提振及買盤回流，本周銀行股表現改善，包括可望受惠的中信金漲1.6%、兆豐金漲1.6%、玉山金漲1.7%，壽險主體的台新金收平，另有上海商銀漲2.1%，中壽漲3.6%，均為本周領先的金融股。

中信金台新金玉山金
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