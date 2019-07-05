金管會終於講清楚法規！黃國昌：究辦陽信案，別再護航

2019-07-05 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



投審會日前以國安為由駁回雙子星投資案申請，並指南海集團易受大陸政策影響。立委黃國昌要求以同標準查陽信銀行案，對此投審會回應，兩案件的投資標的性質不同，且陽信案，南海集團持股約3%，無實質掌控權。黃國昌今天PO出金管會對中資投資人不得投資非上市金融機構的法規公文，要求主管機關依法究辦陽信案，別再繼續護航。

黃國昌說，關於南海控股案，他向來的原則就是「依法審查」、「就事論事」，別搞雙重標準。因此，在經濟部認定南海集團應視中國內地為集團之註冊國家之後，他要求經濟部與金管會必須依法究辦南海入股陽信銀行案。

黃國昌說，上週四，經濟部用騙外行人的說詞，試圖為南海集團投資陽信銀行護航；他當天就舉出法規打臉經濟部。

經濟部與金管會，至今不敢出面回應。倒是有一群化名「義勇軍」跳出來幫陽信銀行辯護，抹黑他亂講，法規未禁止中資投資非上市金融機構云云。由於這些可笑的護航文沒有具名，也沒打算負責，實在不值得浪費時間。

黃國昌說，儘管如此，還是要繼續監督主管機關做該做的事。因此，他發函要求金管會說清楚四件事：

1. 外資來台投資金融機構的法律依據。

2. 中資銀行業者來台投資金融機構的法律依據與限制。

3. 一般中資投資人來台投資金融機構的法律依據與限制。

4. 一般中資投資人可否投資上市櫃金融機構？法規依據為何？可否投資非上市櫃金融機構？法規依據為何？