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保證給付失能險沒消失 7月變貴多半年等待期

2019-07-04 20:55經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台灣人壽、遠雄人壽舊失能扶助險6月底下架掀停售潮，國內保證給付200個月以上的失能險確定正式絕跡！雖然市場謠傳保證給付消失並非事實，但各家7月開始新失能險推出，普遍保費變貴15~70%以上，而且多了「半年存活等待期」及體檢體況條件，民眾要補足長照缺口的代價愈來愈高了！

去年開始市場就盛傳舊保證給付型的失能險將陸續停售，今年年初開始新光人壽、元大人壽、全球人壽也紛紛停售還本型失能險，6月台灣人壽與遠雄人壽亦停售「保證給付型」失能險，雖然保險局事先警告要重罰濫用停售效應，但是還是擋不住市場熱潮，不少民眾趕在6月最後一天大排長龍搶買保證給付失能險，據傳有某保經公司一天內「接單」超過5,000件以上，為了配合民眾需求，當天不少保險公司內勤人員加班到大半夜，更有業務員一個人締造單月逾200件的亮眼成績。

市場之前誤傳保證給付型失能險6月絕跡，但事實上，就算台灣人壽好心200、遠雄人壽超好心系列舊保單上月底停售，但是依舊推出新版本的保證給付型失能險，保證給付降至180個月，其他依舊還有台銀人壽保證給付120個月、宏泰人壽180個月等類似商品，不過宏泰人壽昨日也表示，公司內部正在研議新商品，亦即舊保單可能未來也將停售，其他還有AIA 及康健人壽還有相關商品。

7月開始新的保證給付型失能險陸續推出，但保險普遍變貴15~70%以上，而且多了「半年存活等待期」與體檢要求，以30歲男投保「遠雄超好心」失能險為例，同樣每月2萬元保額，舊保單保費每月從1萬3,100元提高至1萬5,140元，新保單單月就要多付2,000元，年齡愈高差距愈大，而且過去只要拿到殘扶證明就馬上理賠，但未來需要多等6個月生存審核，形同等待期，而且多了55歲以上需體檢及體況要求，過胖、過瘦或酗酒抽煙的次標準體不能投保，亦即審核也變嚴格了，且未來高齡不再分級增額給付，理賠也減少了。保險專家說，包括台灣人壽、遠雄人壽與其他人壽即新推出的保證失能險都是朝這個方向修正。

遠雄人壽保單

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