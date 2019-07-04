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假投保、真理財案件 接連被抓包

2019-07-04 20:43經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

防堵「假投保、真理財」，金管會最近同意壽險公會提報的保險業招攬核保自律規範修正案，增訂對於企業投保案件，應了解企業以員工為被保險人投保的合理性，不得以資金運用作為招攬訴求。

金管會昨（3）日對中國人壽開罰，缺失之一就是，金檢發現中壽承保企業投保利變壽險，未確實徵提董事會紀錄等相關文件，違反保險業招攬及核保理賠辦法，被視為疑似「假投保、真理財」案件。

去年11月，金管會對台灣人壽裁罰案，缺失之一也是承作「假投保、真理財」案件，中國人壽被罰案則是第二案。

金管會之前發現，有企業以員工福利或員工退休規劃為由，為員工投保人身保險商品，之後將受益人變更為企業本身，導致與原投保目的不符的情形，為避免機構法人假員工福利或員工退休規劃之名，行機構法人資金運用之實，金管會去年10月特別發函禁止。

金管會官員表示，人身保險業應採行必要核保程序，以評估企業以員工為被保險人投保的合理性，及確保之後變更受益人時，不致有無法符合原投保目的的情形發生，人身保險業並應同時留存相關核保評估佐證文件及審查紀錄，以供後續查核。

以維護人身保險商品保障本質，避免淪為機構法人資金運用工具，金管會當時並要求壽險公會修正相關自律規範。

金管會日前已同意公會提報的保險業招攬核保自律規範，增訂對機構法人投保時，應了解機構法人以員工為被保險人投保的合理性，不得以資金運用作為招攬訴求。

金管會保險局副局長張玉煇今天表示，中國人壽被罰案，共承保三家公司投保的六張保單。企業若幫員工投保利變險做為退休規劃，當做是員工福利，保險公司承保時也必須符合相關規定。

保險金管會退休規劃

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