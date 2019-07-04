抗議報價制度不合理 主要公債交易商暫停20年券報價

2019-07-04 20:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



公債次級市場出現另類罷工事件。公債主要交易商近日聯手申請不報價，導致20年指標公債連兩日「零報價」，此舉是為了抗議主要交易商即使手中沒有籌碼，也須肩負報價義務的不合理性；對此，中央銀行透露，櫃買中心近期應會找公債交易商會商，探討制度上是否有需要調整之處。

央行與櫃買中心規定，具公債主要交易商資格的券商，每天都有報價義務，即使手中沒籌碼，也得進系統報價，包括5年、10年與20年期主流券；本周二，有家銀行進場大買20年公債，金額約6、7億元，這家銀行把所有檯面上有報價的20年券全部「點」了一輪，這些交易商手中根本沒有券，發現20年券被買走後，只好急忙去市場上找。

長期以來，長券的流動性欠佳，20年債一券難求下，殖利率驟跌，為避免違約交割，不得已買進價格昂貴的20年券。這麼一來一往，每交易1支（5,000萬元）的20年券，券商現虧17點，折算賠了約150萬元。

被市場戲稱「2日慘案」的戲碼並非頭一遭，因為制度不合理，每隔一段時間就會上演一次，為抗議主管機關長期漠視，主要公債交易商集體向櫃買中心申請不報價，同時也要求，在國庫發債量不足，致債市流動性欠佳情況未獲改善前，買賣報價的價差應由目前規定的10個基本點，擴大一倍至20個基本點。

公債交易商集體罷工、20年指標公債連日來「零報價」，讓想詢價的買方缺乏參考區間，只能依照賣方喊價來成交，進而導致買方含淚追價、市場交投急凍。

櫃買中心資料顯示，10年期主流公債今（4）日殖利率收在0.6553%，距離歷史低點0.6251%，僅剩3個基本點。債券交易員指出，「逼近歷史低點後阻力會愈來愈大，因為沒有人想被套在歷史低點」。