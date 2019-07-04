親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

花旗領先業界 運用VR最新科技進行人才招募

2019-07-04 20:14經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

因應畢業季來臨，為讓求職者更加了解應徵工作的性質與現況，縮短與想像的落差，花旗(台灣)銀行領先業界，將虛擬實境（Virtual Reality，簡稱VR）最新科技應用於面試過程中，這項創新作法獲得求職者正面的迴響。

隨著數位科技日新月異，人才招募也必須與時俱進。花旗首度將VR與徵才結合，運用VR技術進行人才招募。花旗徵才VR首部曲以電銷部門為主題，片長三分鐘，由同仁親自上陣呈現，將信用卡、信貸及保險等電銷團隊同仁的一天，濃縮展示在VR鏡頭前。應徵者在通過人力資源中心的面試後，便有機會戴上VR眼鏡，虛擬體驗在花旗工作的現況；更能在互動式影片中，透過不同選項，了解在不同情況下，工作上會面臨的挑戰與收獲。

花旗(台灣)人資長劉愛璇表示：「作為市場領導品牌，花旗持續倡導創新發展的企業精神。在人才招募上，我們也不斷求新求變，希望透過更有創意與效率的應徵模式，吸引更多優秀人才加入花旗，與我們一起成長茁壯！」

這項VR招募已開始應用在花旗電銷部門的人員面試中，求職者都給予很正面的評價，他們認為這樣的應徵方式很新鮮，能幫助他們在求職階段，就能一窺花旗的實際工作環境與未來工作的模樣，也能更清楚在花旗的職涯發展機會。

花旗銀行今年下半年預計招募500人左右，為因應金融科技（FinTech）及反洗錢趨勢，除擴大招募理工、數據分析、銀行資訊科技，以及內部控制人才外，也針對財富管理專員、消費金融業務人員與電話銷售人員進行擴大徵才。

花旗VR求職

相關新聞

台灣APG列一般追蹤等級 蘇揆：讓會員國看見努力與決心

2019-07-04 12:57

瞞天過海騙倒13家銀行 潤寅實業靠這三點

2019-07-04 10:20

兩大心魔偷走一桶金 發大財別靠傻存靠財務鐵三角

2019-07-04 10:00

債市好牛 10年期殖利率探底

2019-07-04 00:06

央行標售定存單 利率兩年半新高

2019-07-04 00:06

銀行搶攻台商個金、法金商機

2019-07-03 23:26

羅瑋：避險商品漲 前景仍緊張

2019-07-03 23:13

開放銀行啟動 13業者上架

2019-07-03 23:13

富邦產險 水稻險開賣

2019-07-03 23:13

台企銀 檢討放款缺失

2019-07-03 23:13

三外銀 看好亞股後市

2019-07-03 23:13

中信銀台中旗艦分行 開幕

2019-07-03 23:13

暑假要衝日韓嗎？ 刷對卡賺回饋還可抽機票

2019-07-03 21:22

潤寅涉詐貸80億元 為何能一口氣騙倒13家銀行？

2019-07-03 19:51

中國人壽五缺失 金管會今天開罰150萬

2019-07-03 19:45

潤寅詐貸案 6家銀行擬第3季提足損失

2019-07-03 17:48

中國信託銀行最大旗艦型分行 盛大開幕

2019-07-03 16:38

日圓換匯重返0.29字頭 周一沒換的隔兩天差很大

2019-07-03 15:25

上海商銀參加園遊會 現場教民眾用台灣Pay付款

2019-07-03 14:44

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:58

匯市下半年變數多 美元短線仍走強

2019-07-02 10:46

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 15:01

永豐金證券攜手陽光基金會推廣逆齡肌力運動 第二季講座 分享「翻轉老化」的理念，與客戶一起儲備健康身體

2019-06-28 08:00
看更多

熱門文章

我罷工但我選擇回來飛… 三位長榮空服真情告白

2019-07-04 11:24

罷工風暴下 長榮航非硬不可的三大主因

2019-07-03 21:23

長榮空服員罷工落幕？ 學者指這動作是最大變數

2019-07-04 11:28

資方絕招！罷工空服員領三寶 不必再向工會討回

2019-07-04 15:51

法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

2019-07-04 17:44

工會主動釋善意 同意離島航線不罷工等最新五大訴求

2019-07-04 11:16

罷工第15天…長榮勞資搶人 「未來2天恐無協商」

2019-07-04 00:03

打壓台灣保全致解約？長榮怒批工會子虛烏有的謊言

2019-07-03 21:19

狠拚海盜沒在怕死的 這就是長榮人基因

2019-07-04 11:52

「為什麼我挺她們？」前空姐發文揭反罷工者心底OS

2019-07-04 16:00

長榮地勤轉空勤 下月啟動

2019-07-03 23:44

長榮罷工空服員明天「苦行總統府」 預定30人規畫路線出爐

2019-07-04 12:32

六大訴求有共識 長榮：工會扣留三寶刻意拖延令人不解

2019-07-03 20:51

罷工「三寶」下落 工會周四說明

2019-07-04 00:10

折疊iPad有影 台廠新商機

2019-07-04 00:49

大小摩：輝達7奈米訂單 台積電穩拿

2019-07-04 10:41

瞞天過海騙倒13家銀行 潤寅實業靠這三點

2019-07-04 10:20

台灣保全罷工三寶解約？ 工會證實：已解約自主保管

2019-07-04 12:06

長榮罷工／學者：資方持續心理戰 讓工會不安

2019-07-04 14:45

台企銀 檢討放款缺失

2019-07-03 23:13

長榮三個堅持 守住底線

2019-07-03 23:26

空服員苦行總統府路線敲定 「大螃蟹」道具上路隨行

2019-07-04 17:20

兩大心魔偷走一桶金 發大財別靠傻存靠財務鐵三角

2019-07-04 10:00

長榮罷工／工會：台灣保全已解約 2200份三寶自主保管

2019-07-04 14:45

長榮罷工／她罷工後復飛「調派同仁落淚對我說謝謝」

2019-07-04 14:30

長榮資方版團協 學者批：喪權辱國不平等條約再現

2019-07-04 18:42

開放銀行啟動 13業者上架

2019-07-03 23:13

長榮罷工陳情 5日從南崁走到總統府

2019-07-04 00:08

專法過關 資金匯回上看9,000億

2019-07-03 23:45

特斯拉交車創高 概念股有喜

2019-07-03 23:27

長榮協商／鄭文燦：政府只提供協助 由勞資自己來談

2019-07-04 14:45

債市好牛 10年期殖利率探底

2019-07-04 00:06

投保法翻修 擴大求償範圍

2019-07-04 00:32

資金匯回專法適用 會計師提醒台商注意四要件

2019-07-04 09:59

長榮罷工／工會提5訴求 同意離島航線不罷工

2019-07-04 14:45

長榮招募工會籲會員勿聯想恐慌 三寶存放保證安全

2019-07-04 19:13

新光三越經營團隊變動！ 總經理吳昕達交棒吳昕陽

2019-07-04 13:15

蘋果兩個考量…市場關注

2019-07-04 00:49

台開集團售出北市承德大樓 獲利1億餘元

2019-07-03 22:30

經部祭300萬元重罰 3招防洗產地

2019-07-04 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top