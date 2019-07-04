花旗領先業界 運用VR最新科技進行人才招募

2019-07-04 20:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



因應畢業季來臨，為讓求職者更加了解應徵工作的性質與現況，縮短與想像的落差，花旗(台灣)銀行領先業界，將虛擬實境（Virtual Reality，簡稱VR）最新科技應用於面試過程中，這項創新作法獲得求職者正面的迴響。

隨著數位科技日新月異，人才招募也必須與時俱進。花旗首度將VR與徵才結合，運用VR技術進行人才招募。花旗徵才VR首部曲以電銷部門為主題，片長三分鐘，由同仁親自上陣呈現，將信用卡、信貸及保險等電銷團隊同仁的一天，濃縮展示在VR鏡頭前。應徵者在通過人力資源中心的面試後，便有機會戴上VR眼鏡，虛擬體驗在花旗工作的現況；更能在互動式影片中，透過不同選項，了解在不同情況下，工作上會面臨的挑戰與收獲。

花旗(台灣)人資長劉愛璇表示：「作為市場領導品牌，花旗持續倡導創新發展的企業精神。在人才招募上，我們也不斷求新求變，希望透過更有創意與效率的應徵模式，吸引更多優秀人才加入花旗，與我們一起成長茁壯！」

這項VR招募已開始應用在花旗電銷部門的人員面試中，求職者都給予很正面的評價，他們認為這樣的應徵方式很新鮮，能幫助他們在求職階段，就能一窺花旗的實際工作環境與未來工作的模樣，也能更清楚在花旗的職涯發展機會。

花旗銀行今年下半年預計招募500人左右，為因應金融科技（FinTech）及反洗錢趨勢，除擴大招募理工、數據分析、銀行資訊科技，以及內部控制人才外，也針對財富管理專員、消費金融業務人員與電話銷售人員進行擴大徵才。