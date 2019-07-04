虧大了！潤寅案13家債權銀行估有一半的錢收不回來

2019-07-04 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（4）日公布潤寅涉詐貸案，13家債權銀行最新可能損失，合計39.49億元，占全體債權金額高達53.9%，等於預估有一半以上債權收不回來。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，6月5日六家銀行向金管會通報重大偶發事件後，金管會曾調查13家銀行在潤寅的授信餘額及預估可能損失。

當初調查，到5月底，13家銀行對潤實及其關係企業的授信餘額是79.91億元、預估可能損失則是39.6億元。

金管會今天再度了解13家銀行最新授信餘額及預估可能損失，到目前為止，13家銀行的授信餘額為73.21億元，預估可能損失為39.49億元，占全體授信餘額比重為53.9%。

預估可能損失最多的前五大銀行，依序是台企銀12.35億元、王道銀行6億元、元大銀行5.97億元、合庫4.84億元、兆豐4.77億元。

五家銀行的預估可能損失，合計已有33.93億元，占六成以上。

對於銀行在內稽內控方面有無疏失？黃光熙表示，銀行內部正處理中，等銀行提出報告後，金管會會再作處理。

潤寅往來的13家銀行，包括台企銀、王道、兆豐、元大、合庫、一銀、華銀、國泰世華、陽信、安泰、玉山、高雄銀及星展銀行。

此外，對於為何13家銀行有些有做重訊公告、有些沒有？金管會證期局副局長蔡麗玲表示，依規定，是否公告要看對股東權益、證券價格有無重大影響，未公告的公司應是未達重大性影響要求。

至於何謂重大性，她表示，因公司規模大小不同，每個產業特性不同，是否達到對公司股東權益、股價有重大影響，由公司自行評估。

這13家銀行，上市的有11家、公開發行公司二家，上市已公告的有七家，公發公司則沒有；有公告的銀行，主要都是針對媒體報導的澄清。