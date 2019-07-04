拉高境外基金投資陸股上限 今年10家申請適用深耕計畫

2019-07-04 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（4）日公布，今年申請適用深耕計畫及躍進計畫的業者，分別有十家境外基金機構申請適用深耕計畫、五家申請適用躍進計畫。

金管會從2013年及2015年度起，每年辦理「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」，參與業者得在每年6月底前檢證向金管會申請認可，經審查認定符合所訂面向者，得適用相關鼓勵優惠措施。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，今年共有10家業者申請深耕計畫，以及五家業者申請躍進計畫。

為鼓勵境外基金機構提高對我國資產管理業的貢獻度，以及鼓勵投信事業提升資產管理人才與技術、擴大資產管理規模，並朝向國際化發展，金管會今年2月已檢討修正計畫內容。

深耕計畫部分，增加適用「放寬境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限」優惠措施的方式，並修正放寬「增加我國資產管理規模」面向的評估指標。

躍進計畫部分，增訂「得申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範圍及比率規定限制的投信基金」，及「得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限」兩項基本優惠措施，並放寬投研能力、人才培育及其他貢獻等面向的評估指標。

金管會將就今年提出申請的境外基金機構及投信事業進行審查，經認可符合深耕計畫及躍進計畫者，會在今年9月底前公布名單及所取得的優惠措施。