富邦證券推理財悍將2.0 線上簡單完成投資

2019-07-04 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



當朝九晚五的小資族抽不出時間研究行情時，當投資新手面對海量資料不知如何進場時，當待退族只做定存、又怕被通膨怪獸吃掉僅有的少少利息時，當投資人面對茫茫股海困惑如何選擇投資標的時，針對這些理財痛點，富邦證券領先同業首創理財悍將智能理財服務，以大數據分析客戶屬性推薦適合標的，透過簡單而完整的KYC，就能在線上即刻完成投資，堪稱為簡單投資的一大創舉。

富邦證券重視銀髮族理財需求，除提供多元商品及友善服務外，即日起開辦「理財悍將進化版」—財富管理指定單獨信託業務（以下稱理財悍將2.0），不但提供適切的投資組合，當市場有任何波動時，還提供主動再平衡服務，靈活調整投資組合，完整守護投資人財富。

財富管理指定單獨信託業務，是指客戶(委託人)與金融機構(受託人）簽訂信託契約，金融機構在客戶指定範圍內具有運用決定權，單獨管理運用客戶所交付之信託資產，因此，富邦證券理財悍將2.0具有全權委託性質，再結合大數據分析，可線上提供數據分析資訊及提供主動再平衡服務等創新模式，並透過定期定額之投資方式大幅降低投資門檻，非常適合作為新手投資理財的平台。

富邦證券理財悍將2.0服務具有四大優勢：

一、紀律投資，克服人性弱點

貪婪和恐懼是執行投資決策時最大的敵人，唯有克服貪婪和恐懼這兩個人性弱點，才不會錯失投資的良機。理財悍將2.0以專業資訊搭配演算法為投資決策基礎，無人為主觀判斷且不受情緒左右，能判斷買賣時機並果斷執行，故能創造相較之下優異的操作績效。

二、提供主動再平衡服務，為客戶省去盯盤時間成本與壓力

自動再平衡（Rebalancing）是指因投資組合建議內各資產之投資報酬率表現不同，使得原本建議之各資產比例有重新調整必要性，為符合客戶承受投資風險程度或是維持原本設定比例，以降低投資組合之風險。富邦理財悍將2.0採定期（月、季、半年或年度等）與不定期（市場發生重大變動時）方式，檢視投資組合是否已達執行條件，如符合條件會主動執行再平衡，掌握最佳時機靈活調整持股，為客戶執行最佳理財決策，並通知客戶執行結果，客戶不用再為何時進場及部位調整而傷腦筋，達成輕鬆理財的目的。

三、搭配定期定額投資方式，長期來看可以發揮微笑曲線威力

投資人都知道「買低、賣高」是獲利的必要條件，但千金難買早知道，市場雖能預測但高低點很難抓的準，也成為投資理財最大挑戰。然而，定期定額

以平均成本法創造「微笑曲線」，獲利關鍵在於能不能耐心投資完一個景氣循環，當市場往下跌時，只要耐住性子、持之不懈的持續扣款，購入成本會愈攤愈低，從第一筆扣款開始回顧，透過耐心操作就可以讓資產撥雲見日，定期定額搭配「理財悍將2.0」就是獲利密碼。

四、投資標的為躍居市場新主流之ETF