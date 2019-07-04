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毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

警制止逃票遭砍身亡 台鐵列車長曝遇襲只能「靠它救」

二期水稻保險開賣 寒害、颱風、病蟲害都有保

2019-07-04 10:02經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

富邦產險表示，時序已進入盛夏，7~9月不僅為颱風旺盛期，也是二期稻作及眾多農作物的生長期，富邦產險二期水稻保險已於7月1日開始銷售，至8月31日截止。

相較於去年相對穩定的氣候，今年部分地區水稻已有損害情形發生，面對潛在的颱風洪水與病蟲害危機，富邦產險提醒稻農，即日起可至各區農會及富邦各服務據點辦理投保。

富邦產險於2017年推出水稻保險，根據統計，開賣首年的二期稻作於花蓮鳳林及新城的理賠金額約達500萬元、桃園新屋及觀音理賠約100萬元，填補稻農因病蟲害導致的收穫損失。

去年因未受劇烈天氣影響，農作物皆豐收，但今年受5月上旬低溫與前日梅雨影響，東部、中部地區已發生稻穗穀粒稔實不良，及稻穀泡水以致穗上發芽等災害情形，可能導致收穫量減少。

除了接下來可能面臨的颱風豪雨等天災，今年更有蟲害的威脅，現階段的秋行軍蟲為玉米型，但同屬禾本科的稻米、高粱、小麥等都須提高警覺。

水稻保險的承保範圍涵蓋天災或病蟲害導致的收穫量短缺，只要農民所在地區的實際產量低於投保時保險約定的保證產量，不足保證收穫量的部分，即可獲得保險理賠。

為簡化理賠申請流程、加速作業時效，水稻保險理賠不須勘估，而是以農委會公布的鄉鎮市區收穫量作為理賠評斷依據，節省人力及現場勘損的成本，並將所節省的成本回饋在保費上，提供農民保費合理、賠付快速簡便的保障。

水稻保險由農委會持續補助五成保費，再加上各縣市政府的補助，農民僅須負擔一成保費即可成立保單，一分地自費保費低於100元，富邦產險亦會在取得被保險農民授權後代為申請保險費補助，藉以提高農民投保意願。

富邦產險長期關懷社會，以促進台灣產業穩健發展為企業社會責任，持續不斷地發揮保險正向力量；未來也將持續規劃其他類型的農漁業保險商品，提供農漁民更完善且全面的保障。

保險富邦理賠颱風秋行軍蟲

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