盧秀燕：我是中信銀最標準的客戶

2019-07-03 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中信銀行最大旗艦分行落腳台中，台中市長盧秀燕(左)、中信銀行總經理陳佳文(右)出席開幕典禮。記者陳怡慈/攝影 分享 facebook 中國信託商業銀行最大旗艦分行落腳台中，3日下午舉行盛大開幕典禮。台中市長盧秀燕致詞時說，中國信託是台灣民眾最信任的金融機構，很多台中市一級局處長都是中信的客戶，就連她自己，都有下載中信銀的App，堪稱最標準的中信銀行客戶。

盧秀燕說，「中國信託這麼多年來是我們民眾最信任的金融機構，We are family」，她聽到多位一起前來出席典禮的台中市局處長交頭接耳，「我是中信客戶，好幾個都在講」；但她透露，自己才是中信最標準的客戶，她有下載中信銀行的App，屬於少數會用網路金融的市長，很多市長連網路都不會用。

中信最大旗艦分行又名市政分行，位於台中市惠中路，就在台中市政府斜對面。盧秀燕說，這家分行是市府的門前店，她希望，中信除了把旗艦分行放這邊，「麻煩也能變成子行，繳稅在台中，營業稅、營所稅繳在台中，最好整個總行搬到台中來，我們一定給你們稅賦優待」。

中信銀行總經理陳佳文致詞時，以「三個用心」，向盧秀燕表達中信銀行對台中的付出與支持。

他說，市政分行的開幕主題叫做「旗艦領航、台中主場」，代表中國信託對台中的定位，旗艦分行不是喊口號而已，中信在全台灣有152家分行，分成四類：旗艦型、標準型、社區型、特色型，台中市洲際棒球場旁的洲際簡易型分行就是家特色分行，行員穿中信兄弟隊的棒球衣上班。

中信的旗艦型分行，全台只有兩家，第一家是台北市南港區的中信總行營業部，台中市政分行是第二家旗艦型分行，「我們中國信託對台中有用心」。

他說，旗艦型分行顧名思義，配備都一流的，什麼都是最高規格的，會提供整合的行銷服務，個金服務在一到四樓，五、六樓為法金，走到這裡來，所有金融服務都可以滿足。

市政分行也是家數位型的分行，「只要下載我們的Home Bank App」，可以預約服務，看離你最近的分行在哪裡、排隊要排多久，先預約取號，把要做的交易，電腦先填好，到分行後，輪到你，QR Code一掃，交易單子出來，填個姓名就行了。

陳佳文說，市政分行裝了全台第一個智能ATM，透過AI技術、大數據演算，不只可以提款，還可以防偽，「我們研究發現，很多詐騙透過ATM」。如果有人戴安全帽來領錢，ATM會有警示訊號，請客戶把安全帽脫掉，比較容易照相，萬一真是壞人，比較容易抓得到。

「如果你是邊拿手機邊按ATM的指示，根據我們研究，詐騙機率很高」，ATM會秀出訊息，提醒你要再想想，有沒有被騙。「全台灣這裡第一次裝，對台中有用心」。

市政分行還裝了台外幣兌換機，可兌換日圓、人民幣、美元，「要出國，禮拜六日來這邊換，沒問題」。

陳佳文說，台外幣兌換機，中信在全國才裝了第三台，第一台在基隆港，郵輪很多；第二台在台北市西門町，那裡外國人特別多；「第三台在這裡，所以，對台中有用心」。