拚暑假 北富銀J卡綁LINE Pay享3%回饋無上限

2019-07-03 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



J卡綁定北富銀LINE帳號繳稅，最高暫時可提高額度至原先1倍以上。圖／台北富邦銀行提供 分享 facebook 隨金融科技普及，LINE Pay已成為台灣最多人使用的行動支付工具之一，北富銀為讓卡友今夏擁有最暢快的消費體驗，即日起至9月30日止，只要持北富銀J卡的LINE Points回饋卡以LINE Pay支付結帳，不限通路、不限金額，每筆消費通通享有全台最強3%點數回饋無上限！此外J卡還新增悠遊卡功能，並祭出多樣化的食衣住行吸睛優惠。

北富銀表示，根據Ｊ卡消費分析發現，卡友每月平均加油達2.6次、到量販店購物4次，顯示加油及量販購物為高頻剛需的消費場景，因此J卡特別針對加油站、量販店、計程車、藥妝店、3C賣場等卡友常用通路推出「暢快一夏」回饋活動，讓卡友在不同的生活場景中，都能享有暢快、愉悅的金融體驗。

暑假是出遊旺季，J卡體貼客戶提供加油優惠，8月31日前持J卡到中油直營站加油，最高可享3%回饋；9月30日前到全國加油站也有汽油每公升直接降1.6元的超強折扣，以最實際的回饋幫車友加油打氣！另外，卡友最喜歡攜家帶眷去逛的量販店，7月17~8月20於家樂福、愛買，持J卡消費皆享滿額送百元提貨券/抵用券，家樂福再加碼不限消費金額享3%回饋無上限(含J卡原1%回饋)。

好康不止於此，J卡還與國電子及燦坤3C等3C賣場合作，7月底前刷卡消費單筆分期滿額送提貨券，回饋率最高可達5%；到UNIQLO全台指定門市消費(含網路購物)，單筆消費滿2,000元就送200元刷卡金，加上原本J卡的1%回饋無上限，回饋率高達11%！

另外，Ｊ卡除了原有的一卡通電子票證功能，即日起也新推出悠遊卡功能，卡友可選擇符合所需的票證，且年底前以J卡的悠遊卡功能支付台灣大車隊計程車資，每筆可享10%刷卡金回饋；至全台日藥本舖商店，結帳時以J卡悠遊卡功能扣款交易，即可享5%刷卡金回饋，北富銀說，讓卡友邊血拚邊賺回饋，荷包滿滿。從出國旅遊到日常生活，北富銀J卡提供多到讓人數不清的驚喜回饋，一張就能滿足全方位需求，是一張萬用神卡。